Lampy wiszące – oto 5 porad przed kupnem

Lampy wiszące to idealny wybór do naprawdę wielu pomieszczeń. Z jednej strony to rozwiązania naprawdę funkcjonalne i praktyczne, stanowiące główne źródła światła w danym pomieszczeniu. Z drugiej strony, będą one pełnić znakomitą funkcję dekoracyjną, dzięki czemu całość pomieszczenia będzie prezentowała się jeszcze lepiej! Niestety, ich wybór nie jest zadaniem prosty, co jest tym ważniejsze, gdy zakup lamp to zazwyczaj decyzja na lata.





1. Jaką funkcję ma spełniać dana lampa w danym pomieszczeniu?

To pytanie, na które musimy dopowiedzieć sobie na samym początku. Z jednej strony może być to funkcja dekoracyjna, z drugiej skrajnie praktyczna, lecz nie brakuje przypadków, gdy konkretna lampa musi spełniać je obie. Zastanówmy się więc, jaki klimat chcemy osiągnąć oraz jak ma być urządzone całe pomieszczenie, dzięki czemu pod kątem dekoracyjnym uda nam się dobrać odpowiedni model.

Pamiętajmy również o tym, by dobrać lampę pod kątem praktyczności. Z jednej strony lampa wisząca może mieć za zadanie oświetlać całe pomieszczenie, z drugiej strony, tylko jego fragment, np. stół i osoby, które przy nim siedzą. W tym dwóch przypadkach rozwiązania, na które się zdecydujemy, będą zupełnie inne. Dodatkowo zastanówmy się, jak intensywne oświetlenia będzie dla nas odpowiednia. Może się ono również zmieniać, a w takim przypadku warto zastosować ściemniacz, który sprawi, że idealnie dostosujemy intensywność oświetlenia do sytuacji, która akurat będzie miała miejsce – to rozwiązanie skrajnie praktyczne, dlatego też naprawdę warto poważnie je rozważyć. Pamiętajmy – lampy to inwestycja na lata, stąd musimy myśleć przyszłościowo.

2. Na jakiej wysokości zawiesić lampę wisząca?

Jeżeli lampa ma oświetlać całe pomieszczenie, a jego wysokość jest dość standardowa i wynosi około 250cm, to sama lampa powinna zawisnąć na wysokości około 200cm nad podłogą. Inaczej będzie jednak w przypadku, gdy lampa ma zawisnąć nad stołem, i to jego w głównej mierze ma oświetlać. W takim przypadku lampa powinna zawisnąć na wysokości około 160 cm nad podłogą – jest to wysokość, która sprawi, że całość nie będzie oślepiać osób, które przy danym stole będą siedzieć. Jeżeli chcemy zastosować lampę wiszącą nad blatem, powinna znajdować się ona na wysokości około 65 cm nad nim – z jednej strony dobrze oświetli wtedy daną przestrzeń, z drugiej strony nie będzie ona nam przeszkadzać, co będzie miało miejsce, gdy lampa zwiśnie zbyt nisko. Jeżeli chcemy zastosować lampy wiszące w naszej sypialni, które mają stać się alternatywą dla lampki stojącej, wtedy warto zawiesić taką lampą na wysokości około 50 cm nad wspomnianą nocną szafką.

3. Dopasowanie wielkości lampy do danego pomieszczenia

Wbrew pozorom, nie jest to zadaniem łatwe. Na samym początku pamiętajmy, że duże, masywne lampy wiszące sprawdzą się dobrze w centralnym miejscu jedynie naprawdę dużych pomieszczeń. Nie będzie to jednak atrakcyjna opcja, gdy duży żyrandol zawiśnie w pomieszczeniu małym – będzie go po prostu przytłaczał i wyglądał dziwnie. Może się jednak okazać, że nawet w przypadku małego pomieszczenia jedna mała wisząca lampa to za mało, wtedy jednak nie decymujemy się na większe modele, lecz na kilka niewielkich lamp wiszących, odpowiednio ustawionych. Dzięki temu całość będzie wyglądała naprawdę dobrze. Pamiętajmy również o tym, że sytuacja ta działa w drugą stronę – mały żyrandol będzie wyglądał śmiesznie w okazałym salonie.

4. Styl lampy dopasowany do naszego pomieszczenia

To kwestia również bardzo istotna. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie każda, nawet najpiękniejsza lampa, będzie zawsze dobrze wyglądać. Zastanówmy się, jakie ma być dane pomieszczenie i do niego dopasujmy lampy. Jeżeli całość jest nowoczesne i industrialna, warto wybrać lampy z elementem metalu, które będą w swej charakterystyce dość surowe. Skandynawskie wnętrz idealnie połączą się z lampami wiszącymi z drewna, podczas gdy zdobione żyrandole to domena pomieszczeń w stylu glamour. Nowoczesne pomieszczenia idealnie sprawdzą się z geometrycznymi kształtami czy gołymi żarówkami. Wybór nie jest łatwy, jednak plusem tego rozwiązań nie jest fakt, że na rynku na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do naszych potrzeb. Przykładem jest sklep Mateomarket, który w swojej ofercie posiada tysiące modeli lamp wiszących. Wszystkie je, znajdziesz pod adresem lampy wiszące – https://mateomarket.pl/lampy-wiszace-pokojowe,c561.html.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep Mateomarket.