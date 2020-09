Lampy wiszące – poznaj 3 porady jak wybrać odpowiednie lampy

Lampy wiszące w wielu pomieszczeniach stanowią główne źródło oświetlenia. Można spotkać je w obiektach mieszkalnych, biurach, a także lokalach gastronomicznych czy punktach usługowych. Z uwagi na mocowanie na powierzchni sufitu, znakomicie rozświetlają większość pomieszczenia. Cenione są także za estetykę i mogą podkreślić wizualnie styl całego pomieszczenia.





Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Jeśli wybierasz ten produkt, weź pod uwagę:

• wygląd lampy wiszącej,

• rodzaj akcesoriów świetlnych,

• trwałość materiałów, z których jest wykonana.

Wygląd lampy wiszącej

Zanim przejdziesz do sprawdzania parametrów technicznych czy wymiarów lampy, Twoją uwagę przykuje jej wygląd. Nie ma się co oszukiwać. Choć ważne są także inne cechy, wygląd to pierwsze kryterium wyboru. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter produktu. Lampa powinna być stylem dopasowana do rodzaju aranżacji. W pomieszczeniach nowoczesnych najlepiej sprawdzają się konstrukcje, które nie zawierają zbędnych dekoracji. Minimalistyczne akcesoria oświetleniowe zachwycają geometrycznymi bryłami i minimalizmem.

Jeśli szukasz lamp wiszących, które mają nietuzinkowy kształt i wykonanie, warto zwrócić uwagę na produkty dedykowane dzieciom. Na szczególną uwagę zasługują lampy do pokoju dzieci w kształcie kwiatów lub maszyn lotniczych. Te kolorowe konstrukcje z pewnością spodoba się najmłodszym, którym są dedykowane.

Rodzaj akcesoriów świetlnych

Lampę wiszącą wybierasz w konkretnym celu i stawiasz przed nią konkretne zadania. To od nich zależy rodzaj żarówki i kierunek padania strumienia światła. Jeśli lampa ma oświetlać stół w jadalni czy blat kuchenny, powinna wyposażona w żarówkę skierowaną w dół. Takie lampy precyzyjnie oświetlają daną przestrzeń i często stanowią oświetlenie dodatkowe. Z kolei żarówki skierowane w górę lub bok mają za zadanie oświetlenie całego pomieszczenia. Wówczas wybrane strefy, jak biurko, czy stół doświetlają inne akcesoria.

Materiał wykonania produktu

Wybierając materiał wykonania, weź pod uwagę łatwość czyszczenia produktu i jego trwałość. Materiał powinien być zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wilgoci. Jeśli wybierasz lampy z obudową drewnianą, powinny być pomalowane farbą lub lakierem zabezpieczającym jego powierzchnię. Podobnie lampy metalowe. Dzięki temu zachowają łady wygląd na dłużej. Istotna jest też odporność materiałów na wysoką temperaturę. W zależności od rodzaju źródła światła i materiału, z którego jest wykonana lampa może to mieć duże znaczenie. Najwięcej ciepła wydzielają halogeny i tradycyjne żarówki. Najbardziej wrażliwe na temperaturę są natomiast produkty wykonane z tworzyw sztucznych.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep lights.com.pl.