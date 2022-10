Lampy wpuszczane w sufit – czym kierować się podczas wyboru lampy liniowej?

Oświetlenie wnętrza ma istotne znaczenie w utrzymaniu właściwego poziomu światła oraz przyjemnej atmosfery. Gustownie dobrane lampy mogą pełnić funkcję dekoracyjną i podkreślać wystrój pokoju. Przy wyborze oświetlenia do mieszkania warto kierować się stylem, w jakim zostały urządzone pomieszczenia oraz ich metrażem. W niskich wnętrzach świetnie sprawdzą się lampy wpuszczane w sufit. Kiedy jeszcze warto postawić na ten typ oświetlenia?





Lampy wpuszczane w sufit – co to jest?

Lampy wpuszczane w sufit to lampy o konstrukcji umożliwiającej wbudowanie ich pod powierzchnię stropu. Po zamontowaniu spotu schowana pozostaje część obejmująca przewody oraz trzon, a domownicy mogą zobaczyć tylko płaską część, która dostarcza światło do pomieszczenia. Ten rodzaj oświetlenia jest niezwykle efektowny, szczególnie w nowoczesnych i stylowych aranżacjach. Dzięki dużej uniwersalności stylistycznej lampy wpuszczane w sufit mogą oświetlać salon, kuchnię, łazienkę, sypialnię oraz pokoje – dziecięce i młodzieżowe. W sprzedaży można spotkać się również z terminami: oprawy wpuszczane oraz spoty, halogenki czy oczka w wersjach do wpuszczania lub zabudowy – wszystkie z ich opisują ten sam rodzaj oświetlenia.

Lampy wpuszczane w sufit – rodzaje

Wyróżnia się kilka rodzajów lamp halogenowych. Pierwszym z nich są tradycyjne spoty wykorzystujące do oświetlenia pokoju żarnik wolframowy. Drugi rodzaj to natomiast lampy ledowe wpuszczane w sufit, czyli oświetlenie wyposażone w energooszczędne źródło światła – diody elektroluminescencyjne. Zdecydowanie mocniejszą łunę światła zapewniają zwykłe halogeny, jednak korzystanie z nich jest mniej wydajne.

Drugi rodzaj lamp wpuszczanych w sufit można rozróżnić na podstawie wyglądu i kształtu oprawy. Wśród nich dostępne są oprawy pojedyncze oraz składające się z większej liczby żarówek. Producenci oferują lampy kwadratowe lub okrągłe, a także lampy liniowe składające się z przedłużonej oprawy i diod rozłożonych równomiernie na całej długości. Dekoracyjne lampy zostały ozdobione szklanymi kryształami, a także pokryte warstwą złotego lub srebrnego koloru. Popularnym rozwiązaniem do wnętrz industrialnych jest wybór lampy wpuszczanej w sufit czarnej, która podkreśla surowy styl pomieszczenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze lampy wpuszczanej w sufit?

Przy wyborze oświetlenia klatki schodowej oraz pomieszczeń, w których obecność kinkietów i dużych lamp mogłaby przyczynić się do optycznego zmniejszenia przestrzeni, warto postawić na wpuszczane lampy sufitowe. Taki rodzaj opraw dzięki minimalistycznej formie oferuje ciekawy i naturalny efekt wizualny.

Jednym z ciekawszych rozwiązań oświetleniowych jest umieszczenie lamp halogenowych w podwieszanym suficie. Takie działanie podkreśli konstrukcję stropu i pozwoli na odpowiednie doświetlenie wnętrza z każdej strony.

Takie działanie podkreśli konstrukcję stropu i pozwoli na odpowiednie doświetlenie wnętrza z każdej strony. Lampa wpuszczana w sufit sprawdzi się również jako element oświetlenia podłogowego. Dzięki prostemu montażowi oprawę można wbudować tuż nad linią paneli podłogowych, co wprowadzi do wnętrza unikalny nastrój. Warto pamiętać, aby przy wyborze oprawy sprawdzić, czy nadaje się do montażu w ścianie lub podłodze.

