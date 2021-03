Listwy czy taśma? – 4 sposoby na wykończenie płytek podłogowych przy ścianie

Łączenie się ściany z podłogą to miejsce, które jest szczególnie narażone na zabrudzenia lub otarcia, należy je więc odpowiednio zabezpieczyć. Najpopularniejszą metoda, którą często można spotkać w polskich domach jest zastosowanie listew ochronnych, wykonanych ze sklejki, drewna lub PVC. Jednak możliwe są również inne, znacznie bardziej atrakcyjne sposoby takich zabezpieczeń, które przyciągną wzrok nietypowym designem. Można w tym celu wykorzystać dodatkowo płytki podłogowe, pozostałe po remoncie, ale także tak oryginalne materiały jak naturalny kamień czy korek. Jak najlepiej wykończyć płytki podłogowe przy ścianie?





Listwy podłogowe

Listwy podłogowe to rozwiązanie, po które sięgamy bardzo często. Pozwalają one na przykrycie szczelin, powstałych między podłogą a ścianą, ale także chronią przed otarciami, spowodowanymi na przykład przez odkurzacz. Listwy PVC, które są bardzo chętnie wykorzystywane, pozwalają na umieszczenie przewodów wewnątrz nich, bez trudu można je dopasować do charakteru pomieszczenia. Dobrze komponują się z nimi kafelki podłogowe, tworząc interesujący efekt wizualny. Z kolei listwy MDF są efektowniejsze, jednak nie można ich montować w pomieszczeniu o dużej wilgoci (łazienka). Znacznie łatwiej jednak dobrać odpowiedni kształt i wzór listwy, jak również zadbać o estetyczny wygląd zewnętrzny. Sa one również odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Listwy metalowe

Styk podłogi ze ścianą to miejsce, w którym kafle podłogowe są szczególnie narażone na zniszczenie, jeśli odpowiednio ich nie zabezpieczymy. Listwy aluminiowe lub stalowe, prócz znacznej odporności na wilgoć, posiadają również trwałość nieporównywalnie większą od wcześniej wspomnianych produktów. Zabezpieczają one krawędzie płytek przed uszkodzeniami, a dzięki doskonałemu przyleganiu do powierzchni nie pozwalają na gromadzenie się drobin brudu w szczelinach. Są również łatwe w pielęgnacji – wystarczy przetarcie ich wilgotną szmatką z odrobiną detergentu.

Taśma przypodłogowa samoprzylepna

Taśma samoprzylepna to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić sobie przyzwoitą jakość wykończenia łączenia ściany z podłogą za niewielkie pieniądze. Jest ona bardzo łatwa w montażu – bez problemu poradzi sobie z nią każdy, nawet, jeśli dotychczas nie miał styczności z remontami. Nieważne, czy podłoże pokrywają drewniane panele, czy płytki podłogowe – wykonana z PVC elastyczna taśma zabezpieczy newralgiczne miejsca. Taśmy przypodłogowe można spotkać w wielu odmianach i rozmiarach, dzięki czemu można ją dostosować do naszej wizji pomieszczenia.

Inne rodzaje wykończeń

Kiedy zaopatrzymy się w płytki podłogowe w salonie Hoff, warto zainteresować się nietypowymi wykończeniami łączenia ściany z podłogą. Rozwiązaniem, spotykanym zazwyczaj w łazienkach, jest przesunięcie łączenia z wykorzystaniem płytek, które pozostały po remoncie podłogi. Dzięki temu unikamy kładzenia listew, a ich funkcję przejmują płytki podłogowe lub specjalne płytki rektyfikowane, zapewniające lepszą spójność materiału. Również jeśli ściany wykonujemy z kamienia naturalnego, płyt betonowych lub płytek cegłopodobnych, można wykorzystać ich naturalne cechy do zabezpieczenia miejsca łączenia. Czasami wykorzystuje się do tego korek techniczny (cięty w wąskie paski) lub natryskowy (nakładany podobnie jak silikon). Miłośnicy oryginalnych koncepcji na pewno zainteresują się metodą wykończenia łączenia ściany z podłoga przy wykorzystaniu świecącej listwy LED. Tworzy to wieczorem niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył salonyhoff.pl.