Magazyny do wynajęcia – prognozy na 2023

Rok 2022 przyniósł pierwsze podmuchy chłodu dla branży magazynowej. Co to oznacza? Że rośnie poziom niewynajętej powierzchni. Rok 2023 rozpoczyna się tym, że mamy więcej powierzchni niewykorzystanych, a to oznacza też obawy, że będzie mniej inwestycji. Tempo rozwoju może zacząć spadać – czy czeka nas spowolnienie?





Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Zastój w branży magazynowej?

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku poziom wolnej powierzchni magazynowej przekroczył 4 proc. Było to o jeden pkt proc. więcej niż w pierwszym kwartale. Mimo wszystko branża logistyczna i magazynowa nie narzeka na brak popytu. Sytuacja wygląda dość podobnie jak przed pandemią. W budowie jest jednak mniej nowych powierzchni magazynowych. Mimo że popyt nie słabnie, eksperci mówią o studzeniu rynku.

Poziom pustostanów wzrósł

Mimo to wciąż brakuje magazynów do wynajęcia o dużej powierzchni, co najmniej 20 tys. mkw., a na nie jest bardzo duży popyt. Budzą one zainteresowanie wielu firm polskich oraz zagranicznych. Przyczyny wyhamowania gospodarki są różne – to m.in. rosnące ceny energii, coraz większe skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę i niedobory w łańcuchach dostaw, a także rosnące ceny materiałów i usług. Trzeba zaznaczyć, że nie wpłynęły one bardzo mocno na zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w naszym kraju, ale powoli ich wpływ staje się odczuwalny i wyraźniejszy.

Magazyny do wynajęcia – zapotrzebowanie nadal duże

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w Polsce jest wciąż ogromne. Największym zainteresowaniem cieszą się magazyny do wynajęcia zrealizowane w Polsce Centralnej, na Mazowszu, na Górnym Śląsku, a także w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Łącznie wygenerowały one w trzech kwartałach 2022 roku aż ponad 70 proc. krajowego popytu.

Stawki najmu poszły w ostatnich miesiącach w górę, ale nadal całkowite koszty najmu, pracy oraz energii są niższe niż w Czechach czy w Niemczech. Polska jest też interesującym rynkiem dla firm, które przenoszą swoją działalność z rynków takich jak Ukraina, Białoruś i Rosja.

Znaczenie zyskują pomijane lokalizacje

Rosnącym zainteresowaniem cieszą się powierzchnie magazynowe w na rynku pomorskim i lubuskim. Widać tendencję, że inwestorzy chętniej patrzą na lokalizacje do tej pory pomijane, gdyż stawki najmu są tam niższe, wybór duży, nie brakuje też wolnych terenów. Duża dostępność powierzchni magazynowej na większości rynków regionalnych to ich ogromna zaleta. Wysoka inflacja i inne czynniki mogą zahamować rozwój rynku magazynowego, ale sprawiają, że można optymistycznie patrzeć na najbliższe kwartały.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis polskamagazyny.pl.