Markiza dachowa – wady i zalety

Markiza dachowa to rodzaj akcesorium zewnętrznego na okna dachowe, którego podstawową funkcją jest ochrona przed skutkami upałów – wysoką temperaturą oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym. Czym dokładnie charakteryzują się markizy zewnętrzne, jaką mają konstrukcję, wady i zalety? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule poniżej.





Czym cechują się markizy na okna dachowe?

Markizy na okna dachowe to nic innego jak systemy do zaciemniania okien montowane od zewnętrznej strony okien. Są one wykonane z elastycznego materiału, wałka ze sprężyną (na której zwija się tkaninę) oraz z aluminiowego kasetonu – konstrukcji do przymocowania nad oknem. Tym, co wyróżnia markizy dachowe na tle innych produktów do ochrony przed promieniowaniem słonecznym, jest możliwość zachowania częściowej widoczności na zewnątrz. Dzięki specjalnej technologii wykonania materiału, markiza chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, a jednocześnie zapewnia kontakt wzrokowy z otoczeniem za szybą. Istnieje przy tym możliwość dostosowania poziomu prześwitu materiału. Przykładowo, w ofercie znanego producenta FAKRO dostępne są markizy dachowe w następujących wersjach:

materiał z 10% prześwitem względnym: dostępne w 2 kolorach;

materiał z 1% prześwitem względnym: dostępne w 1 kolorze.

Rodzaje markiz dachowych

Na rynku można znaleźć obecnie dwa rodzaje markiz na okna dachowe. Są to modele obsługiwane ręcznie bądź za pomocą drążka oraz modele sterowane elektrycznie. Wśród tych pierwszych można wyróżnić produkty przeznaczone do różnych typów okien, jak np. okna obrotowe, panoramiczne, pojedyncze okna kolankowe czy okna klapowe starszego typu. System składa się z wałka z nawiniętym materiałem oraz aluminiowego profilu. Wersja manualna jest prosta w obsłudze i montażu. Markizy dachowe elektryczne to nieco bardziej zaawansowane technologicznie produkty – mogą być zasilane prądem z sieci elektrycznej lub akumulatorami solarnymi. Sterowanie jest możliwe za pośrednictwem pilota, przełącznika naściennego lub z poziomu aplikacji. Tego rodzaju markizy charakteryzują się wyjątkowo komfortową obsługą – regulowanie dopływu światła odbywa się za pomocą przycisku na odpowiednim urządzeniu, a tkaninę markizy można zatrzymać w dowolnej pozycji. Materiał wykonywany jest z wysokiej jakości włókien szklanych powlekanych PVC.

Najważniejsze zalety markiz dachowych

Markiza dachowa skutecznie chroni przed nasłonecznieniem, ogranicza dopływ światła naturalnego i zapobiega przed przegrzewaniem pomieszczeń na poddaszu. Ale to nie wszystko, ponieważ produkt ten ma wiele innych praktycznych zalet. Do przykładowych można zaliczyć np.:

ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV;

zapewnienie dobrej widoczności przez tkaninę;

tłumienie hałasu podczas deszczu;

łatwy montaż;

intuicyjną i komfortową obsługę;

solidne wykonanie i wytrzymałość na czynniki atmosferyczne (np. silny wiatr);

estetyczny wygląd.

Markizy dachowe zewnętrzne od znanego producenta FAKRO: https://sklep.fakro.pl/markizy-okienne/markizy-na-okna-dachowe.html, są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych i różnym zakresie prześwitu. Klienci mogą zdecydować się na modele sterowane manualnie bądź elektrycznie.

Wady markiz zewnętrznych na okna dachowe

Przed podjęciem decyzji o zakupie markiz dachowych zaleca się dowiedzieć więcej na temat ograniczeń tego typu systemów zaciemniania okien. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że markizy dachowe (w przeciwieństwie do rolet zewnętrznych dachowych) nie będą skutecznie pełnić funkcji izolacji termicznej, czy też dodatkowej ochrony przed włamaniem. Poza tym, ze względu na delikatną konstrukcję modele obsługiwane ręcznie w warunkach silnego wiatru mogą poddawać się efektowi falowania i wywoływać hałas. Spore ryzyko wiąże się też z produktami wątpliwej jakości – takie wyroby często nieskutecznie chronią przed promieniowaniem słonecznym lub powodują rozmaite problemy podczas użytkowania. Dlatego bezpieczną opcją jest zakup markiz dachowych u znanego i sprawdzonego producenta na rynku. Akcesoria dachowe marki FAKRO cieszą się dużym uznaniem na rynku i są objęte 2-letnią gwarancją.