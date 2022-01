Marzysz o kominku, ale nie możesz sobie na niego pozwolić? Sprawdź alternatywy!

Kominki kojarzą nam się zazwyczaj z mroźnymi wieczorami spędzanymi w ciepłej, przytulnej atmosferze. Ogrzewanie się w ognistym blasku zdecydowanie poprawia samopoczucie, kiedy pogoda za oknem nie rozpieszcza. Wiele osób marzy o własnym kominku, przy którym można będzie usiąść i napawać się klimatem, jaki roztacza w pomieszczeniu, jednak nie każdy może sobie na takie rozwiązanie pozwolić.



Klasyczne, tradycyjne kominki nie sprawdzą się z pewnością w mieszkaniach w blokach czy apartamentowcach, a także w domach wolnostojących, które nie zostały odpowiednio przystosowane do posiadania kominka na etapie budowy. W takich sytuacjach możemy jednak poradzić sobie w inny sposób. Jedną z opcji jest kominek elektryczny, który wyświetla klimatyczne płomienie, tworząc niezwykłą atmosferę w pomieszczeniu. Innym rozwiązaniem są biokominki, które nie wytwarzają dymu, ani popiołu. Ten bardzo ciekawy temat poruszymy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Jak działa kominek elektryczny i czy warto się na niego zdecydować?

Kominek elektryczny to urządzenie cieszące się w ostatnim czasie coraz większą popularnością. Jest to sprzęt zasilany prądem, a jego zamontowanie nie wymaga żadnej dodatkowej wentylacji czy komina, ponieważ nie wytwarza ognia, dymu czy popiołu. Możemy zdecydować się w tym wypadku również na kominek elektryczny z wbudowanym syntezatorem dźwięki, który będzie imitował odgłos wydawany przez palące się drewno. Kominek elektryczny z funkcją 3D zdecydowanie potrafi oszukać nasze zmysły, tworząc iluzję prawdziwego paleniska. To świetne rozwiązanie dla osób, marzących o klimatycznym wnętrzu oraz doskonała alternatywa dla tradycyjnego kominka. Do swojego mieszkania możesz wybrać m.in.:

kominek elektryczny ścienny, przypominający telewizor;

kominek wmontowany w meble;

kominek elektryczny stojący;

kominek narożny, który sprawdzi się szczególnie w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie.

Wybierając opcję dla siebie, możesz wobec tego wziąć pod uwagę różnego rodzaju kominki i finalnie wybrać model dostosowany w stu procentach do Twoich preferencji oraz możliwości Twojego wnętrza.

Czym są biokominki i dlaczego cieszą się tak dużą popularnością?

Tradycyjne kominki mają swój klimat, jednak nie w każdym domu znajdą swoje zastosowanie. Biorąc pod uwagę postęp, którego jesteśmy świadkami, możemy dojść do wniosku, że nawet jeżeli w naszej przestrzeni można skorzystać z opcji zamontowania klasycznego kominka, są inne opcje, które nierzadko okazują się nawet lepszym rozwiązaniem. Biokominki to jedna z alternatyw, o których zdecydowanie warto wspomnieć. Do ich działania nie są potrzebne przewody kominowe, dlatego też mogą być montowane nawet w budynkach, które nie zostały do tego przystosowane. Przechodząc do sedna, postaramy się w jak najprostszy sposób wyjaśnić, na jakiej zasadzie działają biokominki. W tym wypadku mamy do czynienia z kominkiem, które nie wytwarza dymu, ani popiołu, a ogień powstaje za pomocą biopaliwa, czyli płynu lub żelu zawierającego alkohol etylowy. Ciekawą opcją jest także możliwość dodania do biokominka olejków eterycznych, dzięki którym poczujemy przyjemny zapach w pomieszczeniu. Warto wiedzieć, że biokominki nie powodują wytwarzania czadu, a jedyne substancje, jakie wytwarzają to para wodna i dwutlenek węgla. W palenisku znajduje się zbiornik z palnikiem, do którego wlewamy paliwo, a następnie je podpalamy. Ogień zgaśnie samoczynnie po wyczerpaniu paliwa, możemy go jednak zgasić sami przy pomocy dołączonej do zestawu metalowej rączki, odcinającej dopływ tlenu. Kolejną zaletą tego typu rozwiązań jest również ich bezpieczeństwo, które okazuje się znacznie większe niż w wypadku tradycyjnych wariantów. Na stronie internetowej https://www.komineo.pl/ z pewnością znajdziesz swój wymarzony model. Postaw na bezpieczne, nowoczesne rozwiązania i ciesz się niepowtarzalną atmosferą w swoim własnym domu!

Artykuł sponsorowany