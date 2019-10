Meble designerskie we wnętrzach skandynawskich

Popularny w ostatnim czasie styl skandynawski urzeka prostotą i funkcjonalnością aranżacji. Białe gładkie ściany, meble designerskie i proste lampy, to cechy rozpoznawcze tego stylu. Czy jego elementy można wykorzystać w innych aranżacjach?





Wygoda, funkcjonalność i przestrzeń

Styl skandynawski idealnie nadaje się nawet do naprawdę niewielkich wnętrz. Minimalistyczna, a zarazem funkcjonalna aranżacja na tle białych ścian, doskonale modeluje optycznie przestrzeń sprawiając, że nawet kawalerka wygląda na całkiem obszerny apartament. Meble designerskie w stylu skandynawskim – o charakterystycznych prostych, choć niebanalnych kształtach, ocieplają wnętrza. Podobnie jak kolorowe dekoracyjne poduszki i narzuty – charakterystyczne dodatki do skandynawskich sof. Cechą tych mebli jest jednak nie tylko interesujący wygląd, ale również nadzwyczajna funkcjonalność. Skandynawowie uwielbiają wnętrza wyposażone w rzeczy pięknie, proste i użyteczne.

Skandynawskie meble designerskie w stylu nowoczesnym

Prosty skandynawski design mebli świetnie prezentuje się również we wnętrzach nowoczesnych. Dobór odpowiedniego tła dla fantastycznie wygodnych, prostych mebli to kluczowa sprawa dla uzyskania idealnej harmonii. Ma ona szczególne znaczenie w sypialniach, ale też w pokojach dziennych, gdzie relaksujemy się po ciężkim dniu. Dodatki dobrze dobrane do designerskich mebli, świadczą też dobrze o stylu gospodarza. Musimy więc zadbać w nie szczególnie w salonie. W końcu to wizytówka domu i świadectwo naszego dobrego gustu.

Jak dobierać dodatki do designerskich mebli

W przypadku skandynawskich mebli designerskich, w doborze dodatków warto inspirować się zdjęciami na licznych blogach poświęconych nowoczesnym aranżacjom. Sporo przykładów idealnych połączeń znajdziemy również w prasie wnętrzarskiej. Urządzanie stylowego, designerskiego wnętrza może być czasochłonne i wymaga dużego wyczucia smaku, ale efekt z pewnością daje dużo satysfakcji. Warto jest więc poświęcić czas i uwagę na perfekcyjny dobór wyposażenia, które powinno przede wszystkim cieszyć też nasze oczy.

