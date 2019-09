Meble do salonu – krótki poradnik, co wybrać, a co lepiej pominąć

Wybudowałeś dom lub kupiłeś mieszkanie i zastanawiasz się, jak urządzić mieszkanie? Jakimi płytkami wyłożyć kuchnię, jakie łóżko wstawić do sypialni, która armatura będzie najbardziej pasować do łazienki? Jeśli zastanawiasz się również, jakie meble wybrać do salonu, to jesteś we właściwym miejscu w Internecie. Właśnie w poniższym artykule pochylamy się nad urządzeniem salonu. Co będzie lepsze – sofa czy narożnik? Ława czy stolik kawowy? Na te pytania odpowiadamy w poniższych akapitach. Serdecznie zapraszamy do lektury!





Dlaczego aranżacja salonu ma niebagatelne znaczenie?

Wybór mebli do salonu nie jest najprostszą sprawą przynajmniej z kilku powodów. Salon, zwany również pokojem dziennym, jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu. Może on być wizytówką mieszkania i jako taka musi się odpowiednio prezentować. To najczęściej w salonie przyjmujemy z honorami zaproszonych gości, więc jest to wnętrze, na które (prawdopodobnie obok łazienki) zwracają największą uwagę. Musi być więc nie tylko wygodnie, ale również estetycznie. Gdy dodamy do tego potrzebę funkcjonalności, to stajemy przed prawdziwym wyzwaniem. Czy znajdziemy meble, które będą spełniały wszystkie trzy warunki? Oczywiście, należy tylko dobrze poszukać i dostosować oczekiwania do możliwości (które ogranicza np. metraż salonu). O tym, jak to zrobić, przeczytacie niżej.

Sofa czy narożnik?

Zastanawiając się nad wyborem mebli do salonu, często stajemy przed następującym dylematem: sofa czy narożnik. Jak już wspomnieliśmy – na ostateczny wybór duży wpływ może mieć metraż naszego salonu. Do mniejszych pomieszczeń zdecydowanie bardziej pasuje sofa – swymi gabarytami nie przytłoczy przestrzeni, a i tak pomieści bez problemu obok siebie nawet pięć siedzących osób. Z kolei narożnik, dzięki swym nieregularnym kształtom, nadaje się do pomieszczeń większych oraz tych z wysokim sufitem, które nie zostaną przez niego zdominowane.

Meble do salonu z funkcją spania

Jeśli często mamy gości i chcemy im zaproponować nocleg, to należy wybrać meble do salonu z funkcją spania. W opcje tą wyposażone są zarówno nowoczesne sofy, jak i nowoczesne narożniki. Meble te nie tylko się rozkładają, dając wygodną możliwość położenia się do spania, ale są również wyposażone w kufry na pościel. Dzięki nim prześcieradło, kołdra i poduszki będą zawsze pod ręką, a posłanie dla gości przygotujemy w kilka minut. Meble te mogą stać albo pod ścianą, albo na środku pokoju – najczęściej oczywiście umieszcza się je naprzeciwko telewizora, a w wolej przestrzeni umieszcza się stolik kawowy lub ławę. Tym elementom wystroju poświęcimy ostatni akapit niniejszego tekstu.

Ława czy stolik do salonu?

Pytanie postawione w tym śródtytule to kolejny wybór, którego musimy dokonać, urządzając salon. Ponownie – w większym salonie sprawdzi się podłużna, masywniejsza ława, zaś w mniejszym – kwadratowy stolik do podawania kawy. Kształty owalne, choć występują, to są rzadziej stosowane. Wybierzmy meble do salonu tak, by estetycznie pasowały do ogólnego wystroju – jeśli całe pomieszczenie utrzymane jest w stylu retro, to meble również powinny być stylizowane na starodawne.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep Merkury Market.