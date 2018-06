UNESCO ogłosiło 16 maja Międzynarodowym Dniem Światła. W tym roku obchodzimy go po raz pierwszy. Jak czytamy w informacji prasowej „Międzynarodowy Dzień Światła to globalna inicjatywa, która pozwoli co roku skupić uwagę i docenić światło i jego rolę w nauce, kulturze, sztuce, edukacji, zrównoważonym rozwoju oraz w dziedzinach tak różnych jak medycyna, komunikacja i energia.”

Więcej informacji na temat związanych z tym wydarzeń znajdziesz na stronie www.lightday.org