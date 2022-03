Modne wyposażenie tarasu – co wykorzystać?

Wielkimi krokami wraca do nas wiosna, a z nią okres błogiego wypoczynku na przydomowych tarasach. By jednak w pełni cieszyć się z relaksu na świeżym powietrzu, trzeba zadbać o odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni. Co może się przydać i bez czego zdecydowanie nie da się obyć na tarasie? Jakie meble wybrać oraz o jakich akcesoriach pamiętać, by przyjemnie spędzać czas samodzielnie, z rodziną lub znajomymi i rozkoszować się promieniami wiosennego słońca? Kilka praktycznych wskazówek zamieścimy poniżej.





Wyposażenie tarasu a funkcjonalność przestrzeni

To, jakie wyposażenie trafia na taras, w dużej mierze uzależnia się od specyfiki samej przestrzeni oraz tego, do jakich celów planuje się ją wykorzystać. Nieco inaczej bowiem wyglądają tarasy typowo wypoczynkowe dla dorosłych użytkowników, niż takie, gdzie trzeba przewidzieć kącik zabaw dla maluchów, bądź strefy łączące miejsce do relaksu z mini ogródkiem warzywnym.

Należy zatem zastanowić się, do czego tak naprawdę pragnie się wykorzystać taras i znaleźć wyposażenie, które zapewni pełen komfort i wygodę korzystania z całej przestrzeni, wpisze się w założenia estetyczne przydomowego terenu oraz prywatne gusta.

Meble wypoczynkowe w centrum tarasu

Obecnie najczęściej większość przydomowych tarasów pełni funkcje typowo rekreacyjne. Stąd w ich centrum umieszcza się wygodne zestawy wypoczynkowe, jak choćby te, które oferuje sklep z meblami ogrodowymi Bazkar.

Na mniejszych tarasach umieszcza się małe stoliki, krzesła i fotele. Na większych spotyka się pełnowymiarowe stoły, sofy i narożniki ogrodowe.

Meble ogrodowe na taras bywają wykonane z różnych materiałów. Na zadaszonych przestrzeniach dobrze sprawdzają się konstrukcje z drewna i rattanu. Na otwartym tarasie lepiej ustawić meble z tworzyw sztucznych, w pełni odporne na niszczycielskie działanie warunków atmosferycznych.

Oświetlenie na tarasie – co może się przydać?

Przydomowy taras to idealne miejsce do rekreacji wieczorową porą. Aby był jednak w pełni funkcjonalny, trzeba umieścić na nim odpowiednie produkty oświetleniowe, gwarantujące wygodę i bezpieczeństwo podczas przemieszczania się lub spędzania czasu w strefie wypoczynkowej.

Do tego celu wykorzystuje się zewnętrzne lampy na elewację o wysokiej szczelności według klasyfikacji IP, wpięte do domowej instalacji, bądź wodoszczelne oświetlenie solarne, które przetwarza promienie słoneczne w energię do zasilania źródeł światła w lampach.

W budowaniu przytulnego, romantycznego nastroju przydają się również lampki LED, zawieszane w girlandach, bądź nawet lampiony i świece. Wszystko zależy od wybranego stylu aranżacyjnego oraz upodobań domowników.

Dekoracje na tarasie – efektowne i stylowe dodatki

Akcesoria na tarasie powinny być nie tylko dekoracyjne, ale także praktyczne i odporne na działanie wody, wilgoci, promieniowania UV i zmian temperatury. W innym razie nie tylko nie spełnią powierzonej im funkcji, ale też wpłyną negatywnie na estetykę przestrzeni.

Warto eksperymentować i łączyć elementy wyposażenia ogrodowego z pięknymi meblami salonowymi. Ciekawym uzupełnieniem aranżacji potrafią stać się choćby pufy, jak te dostępne na stronie iHome24.pl.

Jednym z najpopularniejszych typów dodatków na taras są rozmaite tekstylia, w tym zwłaszcza poduszki. Układa się je na sofach i fotelach, by podnieść komfort siedzenia, a przy tym dodatkowo udekorować tę przestrzeń. Poszewki występują w wielu modnych kolorach i wzorach, dzięki czemu bez nadmiernych wydatków da się zbudować efektowną aranżację w ogrodzie, wpisującą się w bieżące trendy.

Innym rozwiązaniem są ozdoby ścienne. Bywają to dekoracyjne lustra lub inne akcesoria, które szczególnie chętnie stosuje się w aranżacjach vintage lub tych nawiązujących do południowych klimatów (styl toskański lub prowansalski). Nie zajmują cennego miejsca, przez co pięknie sprawdzają się nawet na niewielkich tarasach.

W końcu nie zapominajmy o wykorzystaniu ulubionych roślin – bylin, pnączy i krzewów. Przecież taras ma być łącznikiem między domowym salonem a ogrodem, tworząc dodatkową przestrzeń do przyjemnej rekreacji.

Nowoczesny taras między stylem a funkcjonalnością

Tarasy bywają różne. Ważne, by wpisywały się w indywidualne potrzeby użytkowników, oraz gwarantowały pełen komfort podczas wypoczynku. Wielkim wsparciem bywa w tej kwestii odpowiednio dobrane wyposażenie – wygodne i stylowe, budujące wspaniały klimat, dzięki czemu wypoczywamy w przydomowym terenie z prawdziwą przyjemnością.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep bazkar.pl