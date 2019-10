Narożnik z funkcją do sypialni – co sprawdzić przed zakupem

Narożnik to stylowy mebel, który idealnie nadaje się do nowoczesnego wnętrza. Jest to mebel i praktyczny, i wygodny – ponieważ nie tylko może służyć jako wypoczynek w salonie, ale także jako dodatkowe miejsce do spania. Warto na spokojnie przemyśleć jego zakup tak, aby służył nam przez długie lata.



Jak dokonać odpowiedniego wyboru?

Producenci oferują nam wiele typów narożników o przeróżnych kształtach, fakturach i ułożeniu. Bardzo popularne są te, które układają się w literę „L”, co pozwala umieścić go w rogu pokoju oraz układające się w literę „U” świetnie wyglądające w środkowej części pomieszczenia. Stanowią dobrą alternatywę dla klasycznej kanapy lub sofy. Przy wyborze mebla zwróć uwagę na jego konstrukcję. Powinna dla nas być ważna głębokość narożnika, sposób wypełnienia siedziska, rodzaj oparcia.

Ważnym elementem przy wyborze zestawu salonowego z funkcją spania, jest zwrócenie uwagi na jego pojemnik do przechowywania pościeli oraz mechanizm służący za rozkładanie narożnika i jego pełne wymiary również po rozłożeniu. Minimalna szerokość spania powinna wynosić około 120 natomiast długość powinna być zaplanowana na 20 cm więcej niż wzrost osoby, która będzie korzystać z narożnika. W przypadku systemu rozkładania narożnika ważna jest lekkość i łatwość korzystania z mechanizmu.

Elegancki czy wygodny?

Narożnik służący nam jako łóżko musi być wygodny. Ale, oczywiście musi być elegancki i wpisywać się stylistycznie w nasze mieszkanie. Wygląd narożnika w dużej mierze zależy od kształtu i tapicerki. Na rynku są dostępne meble wykonane z przeróżnych materiałów zaczynając od tkanin, na skórze naturalnej kończąc. Tkaniny tapicerskie, dostępne w niezliczonych wprost wariantach fakturowych i kolorystycznych, charakteryzują się dużą wytrzymałością i są przyjemne w dotyku.

Możesz również postawić na kompromis i wybrać narożnik, który będzie łączył w sobie różne tekstury, co na pewno urozmaici wystrój pomieszczenia. W małych przestrzeniach znakomicie sprawdzą się delikatne szarości, pastele, jasne kolory ziemi, które ożywią pomieszczenie i nie zmniejszą go optycznie. Z kolei w salonach dużych warto postawić mebel wyrazisty, w soczystym kolorze, także ciemnym – obecnie bardzo modne są głębokie szafiry, szmaragdy i burgundy.

