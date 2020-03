Nastrojowa gra świateł w salonie

W każdym pomieszczeniu, niezależnie od stylu aranżacji, kolorystyki czy wielkości, potrzebne jest oświetlenie. Nie tylko służy nam ono wieczorem i w nocy, ale stanowi uzupełnienie wystroju i integralną dekorację. Odpowiednia barwa światła z żarówki, kształt i wielkość klosza czy ustawienie lamp może całkowicie odmienić wygląd całego pokoju. Jakie oświetlenie wybrać do salonu, aby był on stylowym miejscem wypoczynku? Przyglądamy się różnym typom lamp i podpowiadamy, które wybrać.





Kolory światła

Barwa oświetlenia zależy przede wszystkim od temperatury barwowej mierzonej w stopniach Kelwina. Im mniej Kelwinów, tym cieplejszy odcień wydzielanego przez żarówkę światła. I tak, w przedziale 2000-3500K mieszczą się barwy ciepłe zbliżone do koloru płomienia lub słońca wiszącego mad horyzontem. Barwy neutralne to 3500-4500K. Natomiast od 4500K można powiedzieć, że zaczynają się barwy zimne.

Światła z każdej z tych trzech grup znajdują zastosowanie w różnych pomieszczeniach. Najchłodniejsze wykorzystuje się najczęściej w centrach handlowych, magazynach i piwnicach. Neutralne białe lampy są najbardziej uniwersalne i coraz bardziej popularne. Montuje się je w biurach, łazienkach czy kuchniach. Ciepłe światło idealnie pasuje do sypialni i salonu.

Jasny styl

Atmosfera, którą chcemy uzyskać w salonie powinna być przytulna i pozwalać na pełen relaks i wypoczynek. Jak już zostało powiedziane, ciepłe światło, na przykład żółte lub pomarańczowe, nadaje się do tego idealnie. Jednak w jaki sposób je rozstawić i jakich lamp użyć?

Wszystko zależy przede wszystkim od ogólnego wystroju wnętrza. W salonie urządzonym w stylu klasycznym sprawdzi się elegancki żyrandol z pozłacanymi ramionami i białym kloszem. W minimalistycznym pomieszczeniu w stylu skandynawskim dobrze wyglądać będą geometryczne lampy lub designerskie „nagie” żarówki. Do salonu retro warto wstawić kolorową lampę, a w pomieszczeniu glamour przyda się bogato zdobiony, kryształowy klosz.

Pod latarnią najjaśniej

Istnieje wiele różnych rodzajów oświetlenia. Podstawowym i znajdującym się w praktycznie każdym pomieszczeniu jest oświetlenie górne. Może być to wiszący żyrandol lub płaski plafon znajdujący się tuż przy suficie. Przy wyborze głównej lampy warto wziąć pod uwagę rozmiary salonu. Zbyt mała i pojedyncza może nie oświetlić całego wnętrza. Z kolei pokaźnych rozmiarów żyrandol wiszący zbyt nisko będzie niepraktyczny i zajmie za dużo miejsca.

Innym typem oświetlenia są podłogowe lampy stojące. Mogą one dawać światło z całej swej powierzchni lub jedynie w określonym kierunku. Te z nieruchomym kloszem skierowanym ku górze będą stwarzać przyjemną, intymną atmosferę. Natomiast te z możliwością skierowania świata w dół, doskonale sprawdzą się w czasie długich wieczorów z ulubioną książką.

Jeśli w salonie brakuje przestrzeni na lampę podłogową, doskonałą alternatywą będzie lampka nocna lub na biurko. Ogromny wybór kształtów i kolorów pozwala dobrać coś do każdego stylu wnętrza. Ustawiona na szafce czy stoliku obok innych dekoracji będzie dodatkowo stanowić piękną ozdobę.

Dobry układ

Niezależnie od stylu pomieszczenia, bardzo ważne jest wkomponowanie oświetlenia w układ pokoju. Istotną rolę grają tu między innymi meble do salonu. To obok fotela czy na komodzie postawimy lampę. Jeśli ich powierzchnia jest błyszcząca, na przykład lustrzana, szklana lub lakierowana, postarajmy się nie montować oświetlenia centralnie naprzeciwko. Może to powodować efekt odbijania się światła, które będzie nas razić w oczy. Nielogiczne będzie także ustawienie lamp w taki sposób, że meble będą ją zasłaniać i blokować.

Bardzo dobrym, nowoczesnym rozwiązaniem będą lampki LED wmontowane w szuflady i półki mebli. Dzięki nim nie będziemy musieli za każdym razem zapalać głównych świateł, aby znaleźć potrzebny nam przedmiot. Ponadto, będą one wyglądać niezwykle efektownie.

Choć na co dzień nie zastanawiamy się nad odpowiednim oświetleniem, bez niego wnętrze nie prezentowałoby się dobrze. Odpowiednia barwa żarówek, rodzaj lampy, jej wygląd i ustawienie, to klucz do stworzenia perfekcyjnego nastroju w naszym salonie.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep brw.pl.