Naturalna deska elewacyjna czy imitacja? Wady i zalety

Stosowanie drewna w budownictwie ma swoją bogatą historię, która w zależności od szerokości geograficznej była przez wieki modyfikowana. Dziś popularność zyskały sztuczne materiały do elewacji, które mają z powodzeniem zastąpić naturalne drewno. Jakie mają zalety i wady?





fot. materiały prasowe

Oblicówka z drewna widoczna jest do dziś w chatach wiejskich, które, mimo iż nie są wykonane w całości z drewna, korzystają z jego zalet. W pewnym momencie rozwoju nowoczesnego budownictwa, z drewna praktycznie zrezygnowano, bo było za drogie i wymagało zbyt wiele dodatkowych kosztów. Drewno stało się luksusem, po który sięgano w realizacjach komercyjnych częściej niż prywatnych. Powrót do drewna stosowanego jako zewnętrzne wykończenie domów jednorodzinnych zaobserwować można pod koniec XX wieku, ale wówczas też na masową skalę zaczęto interesować się poprawą naturalnych gatunków drewna i stosowaniem jego imitacji, w celu poprawy estetyki budynków.

Wady naturalnej deski elewacyjnej

Naturalna, czyli wykonana z prawdziwego drewna deska elewacyjna przede wszystkim wymaga specjalnej konstrukcji zapewniającej jej stabilność oraz trwałość. Dodatkowo do jej zastosowania potrzeba wysokiej klasy specjalistów, by zminimalizować możliwość pojawienia się mostków termicznych, które z kolei mają ogromny wpływ na utratę ciepła oraz izolację cieplną budynku. To wszystko sprawia, że naturalna deska elewacyjna jest droga już na pierwszym etapie budowania, a to jeszcze nie koniec, bo wymaga ona specjalnej impregnacji. A ta w zależności od gatunku drewna może kosztować rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Zwolennicy naturalnej deski twierdzą, że nie ma ona odpowiedników w imitacjach ze względu na wyjątkowy wygląd. Wystarczy jednak spojrzeć na elastyczną deskę elewacyjną w kolorze jasnego dębu – https://www.imitacje-drewna.pl/produkt/elastyczna-deska-elewacyjna-imitacja-drewna-dab-jasny-zestaw/, by przekonać się, że tworzone współcześnie imitacje wyglądają jak naturalne drewno.

Zalety elastycznych desek elewacyjnych

Inaczej niż w przypadku deski elewacyjnej z naturalnego drewna, przy imitacji po pierwsze nie musimy martwić się o specjalistyczny montaż. Tu nie ma wyrafinowanych konstrukcji i problemów z izolacją cieplną. Zestawy desek elewacyjnych są kompleksowe jak ten https://www.imitacje-drewna.pl/kategoria-produktu/elastyczne-deski-elewacyjne/ i zawierają wszystko (razem z instrukcją), co jest potrzebne do ich przytwierdzenia do elewacji. Wystarczy, by powierzchnia, na której mają pojawić się elastyczne deski elewacyjne, była sucha i czysta, a montaż wykonywany w dobrych warunkach atmosferycznych. Kolejną zaletą imitacji drewna jest brak problemów ze szkodnikami, które żerują w drewnie oraz brak wypaczeń i skręceń, które zdarzają się przy deskach naturalnych.

Jeśli koszty początkowe i eksploatacyjne mają dla was znaczenie, warto brać pod uwagę imitacje drewna w postaci elastycznych desek elewacyjnych. Estetycznie nie traci się nic, a zyskuje większy spokój i redukcję kosztów.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła firma Deko-Styl.