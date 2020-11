Nie poddawaj się jesieni – rozjaśnij dom za pomocą fototapet z motylami!

Jesień to doskonały moment, aby odmienić nieco wygląd naszego mieszkania lub domu. Dni stają się krótsze, przyroda traci swoje kolory, a za oknem coraz częściej królują deszcz oraz chmury. W trosce o dobre samopoczucie powinniśmy więc zadbać o to, aby nasze domowe otoczenie pozostało pogodne i pełne barw. Warto sięgnąć po dekoracje jasne, wielokolorowe i budzące pozytywne skojarzenia. Świetnym wyborem będą na przykład ozdoby przedstawiające motyle. Ich zachwycające skrzydła najpiękniej prezentują się na dużych dekoracjach, takich jak fototapety. Motyle przeniesione na te ścienne ozdoby wypełnią nasze otoczenie barwami lata, całkowicie odmieniając panującą w nim aurę. Aby ułatwić Wam taką metamorfozę mieszkania, przygotowaliśmy kilka praktycznych porad i wskazówek!

Więcej wzorów z motylami znajdziesz na stronie:

https://redro.pl/fototapety/tematy/zwierzeta/motyle/

Przyrodnicze fototapety – motyle na nastrojowych zdjęciach

Jeżeli zdecydujemy się na ożywienie i uatrakcyjnienie naszego mieszkania za pomocą fototapet z motylami, to będziemy mieć do wyboru przynajmniej kilka ciekawych rozwiązań aranżacyjnych. Każde z nich ma swoje własne zalety. Szarą paletę kolorów jesiennej pogody możemy przełamać na przykład sięgając po wzory łąki pełnej motyli. Ozdoby z tym motywem wyróżniają się na tle pozostałych opcji jeszcze większym bogactwem kolorów. Tęczowe barwy motylich skrzydeł prezentują się wspaniale na tle kwiatów oraz zielni trawy. Umieszczenie takiej fototapety w salonie sprawi więc, iż w pomieszczeniu tym na dobre zagości lato. Szczególnie subtelnym nastrojem i delikatnym charakterem wyróżniają się natomiast wzory ukazujące pojedynczego motyla z rozłożonymi skrzydłami, który przysiadł na liściu lub kwiatku. Tego typu przyrodnicze dekoracje wspaniale ukazują niezwykłość tych istot. Misterne wzory oraz intensywne barwy jakie zobaczyć możemy na motylich skrzydłach są w stanie śmiało konkurować swoim pięknem z najwspanialszymi dziełami sztuki. Dekoracje, które stawiają przede wszystkim na stwarzany przez siebie nastrój, doskonale sprawdzą się podczas urządzania sypialni lub pokoju dziecięcego. Niepowtarzalny urok pogodnych fototapet pozwoli ustrzec te wnętrza przed jesienną chandrą – nawet podczas krótkich, deszczowych dni!

Artystyczne fototapety z motylami

Fototapety przedstawiające motyle nie posługują się jednak wyłącznie zdjęciami. Spora część wzorów stawia na ilustracje. Pośród nich znajdziemy pastelowe malunki, abstrakcyjne grafiki oraz minimalistyczne, jednokolorowe szkice. Tego rodzaju dekoracje w żaden sposób nie ustępują ozdobom opisanym wcześniej. Co więcej, niejedna osoba pragnąca ubarwić swój dom, sięgnie właśnie po te wzory, uznając je za bardziej stylowe. Wszystkie z nich są w stanie wspaniale ożywić i rozjaśnić otoczenie, równocześnie estetycznie komponując się z różnymi popularnymi trendami. Przykładowo fototapeta przedstawiająca jednokolorowe motyle (lub motyla) świetnie połączy się ze spójnym pod kątem tonacji wnętrzem monochromatycznym, urządzonym w oparciu o modną w danym sezonie barwę. Jeżeli natomiast dyskomfort sprawia nam fakt, iż konkretne pomieszczenie jest zbyt ciemne (co dotkliwie odczuwamy zwłaszcza jesienią) to rozwiązaniem tego problemu może okazać się wzór z motylem na białym tle. W tym ujęciu wyjątkowo malowniczo prezentują się zwłaszcza pastelowe ilustracje, przypominające swoją estetyką malunki wykonane akwarelami. Za pomocą wzoru z motylem na białym tle skutecznie sprawimy, iż wybrane wnętrze stanie się w naszych oczach jaśniejsze, a równocześnie zyska dodatkowe kolory. Motywy, które znajdziesz w Redro sprawią, że nuda, monotonia i szarość nie będą więc mieć do niego wstępu!

Przestrzenna fototapeta – motyle 3d

W sytuacji, gdy chcemy mocno zmodyfikować estetyczny odbiór konkretnego wnętrza, nie powinniśmy mieć oporów przed postawieniem na odważne rozwiązania. Warto więc docenić efektowny i wyrazisty charakter jaki posiadają fototapety trójwymiarowe. Przestrzenne wzory z motylami potrafią nadać pomieszczeniu naprawdę unikalnego, nieco bajkowego wyglądu. Będziecie zdumieni ich potencjałem! Dzięki iluzji 3d można bowiem odnieść wrażenie, iż całe otoczenie wypełniło się drobnymi, wirującymi w powietrzu motylami. W jednej chwili zapomnicie więc o ponurej aurze jesieni, wkraczając do pomieszczenia, w którym nieprzerwanie trwa lato. Dodatkowo, tego rodzaju wzory sprawią również, iż dane wnętrze wyda się przestronniejsze, co również wpłynie na ogólny komforty przebywania w nim. Warto jednak zauważyć, iż fototapety 3d posiadają bardzo wyrazistą estetykę, na skutek czego nie do każdego pomieszczenia można je spójnie wpasować. Najlepiej prezentują się więc w otoczeniu nowoczesnym, minimalistycznym, urządzonym z umiarem lub inspirowanym sztuką współczesną.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep Redro.