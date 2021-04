Nowoczesne bramy garażowe – co warto wybrać?

Poznaj trzy popularne rodzaje bram garażowych. Dowiedz się czym się one charakteryzują i zobacz, która najlepiej sprawdzi się jako dopełnienie garażu umieszczonego w zabudowie domu lub garażu wolnostojącym.





Dobra brama garażowa powinna łączyć w sobie kilka zalet – wytrzymałość, odpowiednią termoizolację, funkcjonalność, a także estetykę. Osobom chcącym zamówić nowoczesne bramy garażowe Śląsk daje dostęp do wielu firm specjalizujących się w ich wykonaniu. Na co warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji zakupowej?

Bramy segmentowe – nowoczesne i ciepłe

Obecnie jednymi z najczęściej wybieranych bram garażowych są bramy segmentowe. Ze względu na swoją budowę świetnie wpasowują się w nowoczesną architekturę, jednak wygląd nie jest ich jedynym atutem.

Bramy segmentowe zbudowane są z poziomych segmentów z elastycznymi połączeniami, które podczas otwierania i zamykania pozwalają na wprowadzenie bramy pod sufit garażu. Segmenty są dodatkowo izolowane, a cała konstrukcja bramy również jest specjalnie zabezpieczana przed ucieczką ciepła, dzięki czemu jest to optymalny wybór do garażów montowanych w bryle budynku.

Taka konstrukcja bramy dostępna jest w wielu kolorach – jednolitych, drewnopodobnych. Można zatem łatwo dopasować ją do aranżacji całego domu. Najczęściej wybierane kolory to biały, szary, grafitowy, a także ciemniejsze wybarwienia drewna.

Bramy uchylne – przystępne cenowo bramy w nowoczesnym stylu

Tańszym, lecz równie efektownym rozwiązaniem jako nowoczesne bramy garażowe sprawdzają się bramy o konstrukcji uchylnej. Składają się z jednego skrzydła, które w całości unoszone jest w górę i wprowadzane pod sufit garażu. Również mogą one zapewnić optymalny poziom termoizolacji, dlatego mają uniwersalne zastosowanie.

Należy pamiętać o tym, że bramy uchylne wymagają większej przestrzeni przed garażem w porównaniu do bram segmentowych. Wynika to z faktu, że podczas ich otwierania skrzydło bramy wychyla się do przodu.

Bramy rozwierane – skrzydłowe bramy w nowoczesnym wydaniu

Bramę w nowoczesnym stylu można wykonać też przy pomocy klasycznej, znanej od lat konstrukcji, czyli bram rozwieranych. Wyposażone są one w dwa skrzydła, które w nowoczesnym wariancie najczęściej mają prostą, minimalistyczną budowę i jednolity kolor.

Skrzydłowe bramy garażowe wymagają przestrzeni po obu stronach garażu, dlatego należy pamiętać o ich sposobie montażu przy wyborze odpowiedniego wariantu bramy. Głównym minusem jest w tym przypadku mniejszy poziom termoizolacji konstrukcji, stąd też polecana jest ona głównie do garażów wolnostojących.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Krajewski.