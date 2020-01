Nowoczesne Lustro – jakie detale nadadzą duszę twojemu mieszkaniu?

Oczy są zwierciadłem duszy, a lustro – zwierciadłem domu. Przy jego wyborze warto kierować się czymś więcej niż chwilową modą. Podpowiadamy, jak dobrać nowoczesne lustro do wnętrza.





Nowoczesne lustra – gdzie powiesić lustro w salonie

Lustro w salonie wbrew pozorom nie pełni funkcji praktycznej, ale przede wszystkim dekoracyjną. Oczywiście można się w nim przejrzeć, jeśli zajdzie taka potrzeba, jednak szukając miejsca na lustro, powinno się brać pod uwagę przede wszystkim aranżację wnętrza, a nie dostępność samego lustra.

Duże lustro w salonie optycznie powiększy pomieszczenie, sprawi, że będzie ono bardziej przestronne i lepiej doświetlone. Aby zachować proporcje wnętrza, najlepiej jest powiesić lustro na szerszej ścianie, w jej środkowej części. Jednak trzeba pamiętać, że dekoracyjnym faux-pas będzie powieszenie lustra naprzeciwko okna.

Szukając miejsca na lustro, trzeba zwrócić uwagę na to, co będzie się w nim odbijało. Zwielokrotnienie dekoracyjnych dodatków poprzez odbicie ich w lustrze jest ciekawym zabiegiem stylistycznym.

Nowoczesne lustra – oryginalne kształty i kolory

Prostokątne, okrągłe i owalne lustra wydają się o tyleż oczywiste, co banalne. Szukając lustra do nowoczesnego wnętrza, warto postawić na nieoczywiste projekty. Oryginalne kształty, nietuzinkowe wykończenia, zaskakująca kolorystyka ram, to wszystko może sprawić, że nie tylko lustro, ale i salon, w którym zostanie powieszone, nabierze zupełnie nowego wyrazu. Lustro jest bowiem tym dodatkiem, który niejako dyktuje stylistykę wnętrza. To od niego nie sposób oderwać oczu i do niego powinny być dobierane inne dodatki, np. ramki na zdjęcia czy obramowanie naściennych grafik.

Przy poszukiwaniu oryginalnych luster warto przyjrzeć się bliżej kolekcji Eichholtz (do kupienia w My Honey Home). To już nie tylko tradycyjne pojedyncze lustra, ale całe zestawy szklanych fragmentów, które tworzą spójną całość, bardzo dekoracyjną.

Lustro, które ma pełnić wyłącznie funkcję dekoracyjną, nie musi wiernie odwzorowywać kolorów. W jasnych salonach bardzo ładnie wyglądają lustra z efektem przyciemnienia, złotawe lub brązowe.

Nowoczesne lustra – jakie lustro można postawić na podłodze

Lustra stawiane na podłodze to coraz częściej spotykany zabieg aranżacyjny, nie tylko w salonach, ale przede wszystkim w sypialniach. Jakie lustro można postawić na podłodze? Przede wszystkim duże, takie, w którym zobaczymy coś więcej, niż odbicie butów, jeśli lustro obok dekoracyjnej ma pełnić też funkcję praktyczną. Na podłodze bardzo ładnie prezentują się klasyczne, prostokątne lustra w grubych ramach, kolorystycznie skomponowanych z wnętrzem. Raczej nie poleca się luster z cienkim obramowaniem.

