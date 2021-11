Nowoczesne oświetlenie sypialni – jakie lampy wybrać?

Sypialnia urządzona w nowoczesnym stylu wymaga oświetlenia, które podkreśli jej charakter, ale też sprawi, że będzie się w niej przyjemnie odpoczywało. Jakie lampy wybrać do nowoczesnej sypialni? Podpowiadamy, co się sprawdza!





Oświetlenie w sypialni

Zanim przejdziemy do wyboru konkretnych lamp, powinniśmy zastanowić się nad tym, jakiego typu oświetlenia potrzebujemy w swojej sypialni. Standard to lampy wiszące sufitowe, które oświetlają całe pomieszczenie. Warto pomyśleć jednak o dodatkowych źródłach, które dadzą trochę bardziej rozproszonego i delikatniejszego światła. Mogą to być kinkiety lub lampy stojące umieszczone obok łóżka (przydatne, gdy lubimy czytać przed snem), lampy podłogowe albo lampki nocne dla tych, którzy nie lubią spać w ciemności. Każdą z nich dostaniemy dziś w setkach różnych stylów i kolorów, dzięki czemu dobranie czegoś odpowiedniego do nowoczesnej sypialni nie powinno być trudne.

Jaka lampa do nowoczesnej sypialni?

Nowoczesny design króluje w trendach ostatnich miesięcy. Lampy proponowane do wnętrz urządzonych w tym stylu nawiązują swoją formą do najpopularniejszych modernistycznych projektów. W nowoczesnym oświetleniu królują minimalistyczne formy i materiały takie jak metal, szkło i dobrej jakości tworzywa sztuczne. Stonowane kolory i odejście od naturalnych materiałów takich jak drewno czy tkaniny to również cechy charakterystyczne lamp, które sprawdzą się w nowoczesnej sypialni.

Na jakie modele warto się zdecydować? To mogą być proste, pojedyncze punkty świetlne typu Integral LED GX53. Do nowoczesnej sypialni pasowały będą jednak też lampy nieco bardziej rzucające się w oczy np. popularne szklane lampy w kształcie kul – pojedyncze, zestawione po kilka sztuk czy rozciągające się pod sufitem na metalowej konstrukcji przypominającej gałąź. Możemy też zastosować tu lampy LED-owe tworzące niebanalne konstrukcje zwieszające się u sufitu jak np. RAMKO Echo, nowoczesny żyrandol.

Barwa światła ma znaczenie

Nie zapominajmy też o tym, że w sypialni bardzo duże znaczenie ma to, jakiej barwy oświetlenie zastosujemy. W nowoczesnych wnętrzach kusi zastosowanie chłodnych lamp LED, które podkręcą dodatkowo klimat designerskiego wnętrza. Czasem jednak warto pójść na kompromis. W sypialni bez dwóch zdań najlepsze jest światło o ciepłej barwie i delikatnie żółtym odcieniu – przy takim świetle łatwiej się odprężymy i zrelaksujemy.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep kolory-swiatla.pl