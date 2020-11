Odnawiamy starą boazerię – dlaczego warto? Ciekawe pomysły!

Choć boazeria drewniana może kojarzyć się z materiałem przestarzałym i niemodnym to dzięki kilku trikom aranżacyjnym można zupełnie odmienić jej utartą rolę we wnętrzu. Ze starej boazerii można wyczarować cuda, pod warunkiem, że pod lupę weźmie się kilka subtelnych porad oraz zaopatrzy się w kluczowe do przeprowadzenia remontu produkty. Istotne staje się tu więc pytanie jaką farbą pomalować boazerię? Oto wskazówki!





Boazeria to wciąż nieodzowny element wykończenia wnętrz pochodzących ze starych czasów PRL-u. Nie każdy ją pamięta, bo tylko starsze pokolenie miało z nią styczność. Wszystkich niedowiarków lub zupełnie nie wtajemniczonych w temat boazeryjny odsyłamy do kultowych filmów z lat 80. Z pewnością dojrzycie na nich nieco sfatygowane obicie ścian korytarza, wykonane z drewnianych płyt lub desek.

Czemu miała służyć boazeria? Głównie zabezpieczeniu ścian przed zabrudzeniami, ale także ich dekoracji. Boazeria była po prostu modnym dodatkiem do wnętrz, który z czasem stracił na atrakcyjności. Czy w dobie przeważającej nowoczesności oraz modnym stylu industrialnym można zaaranżować wnętrze z ich udziałem i jednocześnie nie stworzyć chaosu? Pewnie, że tak. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju farby do malowania boazerii, których nie brakuje na rynku. Przykładowe farby do boazerii znajdziesz w sklepie www.dekoratorium.pl.

Malowanie boazerii – o czym warto pamiętać?

Choć cały proces malowania boazerii może uchodzić za trudny i czasochłonny to dziś obalimy te mity. Z dobrą farbą do boazerii w mig uwiniemy się z remontem, a dodatkowo potrzebne nam będą: szlifierka lub papier ścierny, rękawiczki lub opcjonalnie okulary ochronne, a także dobry pędzel do lakieru lub lakierobejcy i szmatka.

Malowanie boazerii rozpoczynamy od dokładnego przyjrzenia się naszej konstrukcji. Warto sprawdzić, czy w boazerii nie ma dziur, zadarć lub innego rodzaju zniszczeń. Jeśli takowe występują pewnie konieczna okaże się masa naprawcza, jeśli nie to proces pierwszej renowacji zamkniemy na szlifowaniu.

Im grubsza była poprzednia warstwa użytego do malowania lakieru, tym dłużej będziemy pracować ze szlifierką lub papierem ściernym. Ważne, aby całkowicie pozbyć się starej powłoki. Tylko wtedy uzyskamy ciekawy efekt np. po zastosowaniu matowej lakierobejcy.

Kiedy nasza boazeria jest już oczyszczona, możemy rozpocząć etap malowania farbą do boazerii. Z pewnością będzie trzeba wykonać podwójne malowanie, zakładając godzinny odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi warstwami. Pamiętaj o tym, podczas planowania renowacji.

Pomysły na malowanie boazerii – efekty dekoracyjne!

Boazeria to wręcz wyśmienity materiał do tego, by zastosować go we wnętrzach zaaranżowanych w stylu glamour lub angielskim. Wystarczy przemalować powierzchnię w pasy – białe i czarne lub białe i pastelowe. Korytarz od razu nabierze wdzięku obydwu styli, a co ważne, stanie się znacznie bardziej luksusowy w odbiorze. Boazerię można także pokryć wyłącznie kolorem białej lakierobejcy. Następnie na tego rodzaju farbie do boazerii wykonuje się modne przecierania, techniką shabby chic. Drewno wygląda na delikatnie postarzane, a taki korytarz od razu nabierze prowansalskiego looku.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep dekoratorium.pl.