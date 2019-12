Okna drewniane – naturalne materiały, najwyższa jakość

Coraz więcej osób, decydując się na remont lub budowę domu, stawia na okna drewniane. Produkty te charakteryzują się zarówno doskonałymi współczynnikami zachowania ciepła oraz szczelności, jak i naturalnym, estetycznym wyglądem. Wykończone drewnem oszklenia bardzo dobrze komponują się z różnymi stylami elewacji, a wykorzystywane w produkcji drewno podlega zaawansowanemu procesowi obróbki. Dlaczego warto zainwestować w okna drewniane?





Okna drewniane wracają do łask

Największym problemem, z jakimi w przeszłości musiały mierzyć się okna drewniane, była ich relatywna nieszczelność i niezdolność do odpowiedniego zachowania ciepła. Na szczęście rozwój technologii produkcyjnych sprawił, że okna drewniane zrównały się ze swoimi syntetycznymi odpowiednikami. Stojąc przed wyborem materiału oszklenia, warto pamiętać o korzyściach, jakie wiążą się z montażem ram drewnianych.

Drewno to materiał energooszczędny i wysoce ekologiczny. Nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. W przeciwieństwie do materiałów PVC, posiada ono zdolność do pochłaniania i oddawania wilgoci. Dzięki swojej elastyczności, okna drewniane są również mniej podatne na uszkodzenia i łatwiejsze w restauracji.



Rozwiązania konstrukcyjne drewnianych okien

Okna drewniane są obecnie tworzone z uwzględnieniem szeregu nowoczesnych rozwiązań, zabezpieczających oszklenie przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Za ochronę przed nadmierną wilgocią mogą odpowiadać okapniki, które transportują wodę poza konstrukcję, eliminując zagrożenie zawilgocenia. Okna drewniane posiadają również komorę powietrzną, stworzoną z uszczelek, która zapewnia oczekiwaną izolację cieplną.

Wielowarstwowa konstrukcja drewnianych okien sprawia, że doskonale znoszą one wszelkie naprężenia. Ich właściwości fizyczne cechują się również niewrażliwością na warunki atmosferyczne i doskonałą izolacją termiczną. Podobnie jak dobrze spasowane okna PVC, okna drewniane odznaczają się wysoką dźwiękoszczelnością i znakomicie nadają się do montażu w domach narażonych na wysokie natężenie hałasu.

Właściwości fizyczne i chemiczne drewna to nie tylko korzystny mikroklimat (regulacja stopnia wilgoci w pomieszczeniu). W przeciwieństwie do swych plastikowych odpowiedników, okna drewniane nie ulegają ładowaniu elektrostatycznemu. Sprawia to, że nie przyciągają one kurzu, a same framugi można czyścić znacznie rzadziej. Okna drewniane od okien PVC odróżnia jeszcze jedna bardzo ważna właściwość chemiczna – w przypadku pożaru, okna drewniane nie będą wydzielały toksycznych oparów. Cecha ta sprawia, że ich wybór jest bardziej odpowiedni z perspektywy wyznaczników BHP.

Okna drewniane są coraz częściej stosowane w pracach wykończeniowych zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Jednym z dystrybutorów w segmencie stolarki ogrodowej jest firma Okna Konieczny, posiadająca wieloletnie doświadczenie, z którego chętnie korzystają klienci indywidualni, deweloperzy oraz architekci.

