Oświetlenie do salonu w stylu retro

Salon urządzony w stylu retro to wnętrzarskie nawiązanie do lat 50., 60. i 70. XX wieku. Najczęściej występuje jako połączenie współczesnych standardów urządzania wnętrz z trendami inspirowanymi czasem PRL. Kolorystyka stylu retro daleko odbiega od modnych obecnie pasteli i szarości – może to być zarówno intensywna, strażacka czerwień, jak i pastelowy błękit. Retro lubi także połączenie czerni z bielą i lustrzane wykończenia. Podpowiadamy, jakie oświetlenie najlepiej sprawdzi się w salonach utrzymanych w stylistyce retro.





Coś nowego, coś starego

Antykwariaty, giełdy meblowe oraz portale aukcyjne prześcigają się w coraz to lepszych ofertach mebli w stylu retro. Dla fanów tego nurtu wnętrzarskiego szczytem marzeń jest zdobycie i odrestaurowanie legendarnych foteli Chierowskiego. Ich kształt doskonale wpisze się we wnętrza retro z domieszką współczesności – minimalizmem, ideą zero waste i prostotą, charakteryzującą meble do salonu. Pożądane jest ich lakierowane i błyszczące wykończenie – nasze babcie nazwałyby je wykończeniem „na wysoki połysk”. Ta sama zasada dotyczy oświetlenia w stylu retro: nie ma w nim miejsca na płaskie plafony, taśmy LED i lustrzane żyrandole z kryształkami. Mamy za to kinkiety, lampy podłogowe i lampki nablatowe z metalowymi kloszami. Dobrze widziane są także klosze z grubego, żłobionego szkła.

Oświetlenie w salonie w stylu retro

Mówiąc o wzornictwie z połowy ubiegłego stulecia, ciężko powiedzieć, że był to styl przemyślany i zaplanowany – ludzie urządzali wnętrza bazując na tym, co można było kupić w sklepach. Jednak oglądając materiały dotyczące tamtej epoki, trzeba wspomnieć o barwie światła: żółtej i ciepłej. Jeśli Wasz salon wpisuje się w styl retro, koniecznie pamiętajcie o odpowiednim doborze barwy żarówek, ponieważ to właśnie ona doda mu klimatu.

Żyrandole miały najczęściej kilka żarówek, które pozwalały na sterowanie światłem i osłaniały je proste, metalowe klosze. Popularnym oświetleniem w salonie były klosze wykonane ze żłobionego szkła, koniecznie przydymione. Miały podłużny lub kwadratowy kształt i wyglądały na solidne i ciężkie.

Szukając lamp do salonu w stylu retro, pamiętajcie, że powinny one być wiszące – nie zwracajcie uwagi na plafony i kryształowe żyrandole. Praktycznym rozwiązaniem będzie też lampa kilkupunktowa. Aranżację salonu w stylu retro idealnie uzupełnią kinkiety i lampy podłogowe.

Czerń – i retro i nowoczesna

Oświetlenie do salonu nawiązujące do stylu retro może mieć także nowoczesne kształty. Najprościej je określić jako mieszankę oświetlenia przemysłowego, wykończonego matową czernią i kształtem przypominającego pająka. Żarówki nie mają kloszy, są ozdobą samą w sobie i dają przyjemne, ciepło światło. Ten efekt zostanie wzmocniony, jeśli zostaną zastosowane dekoracyjne żarówki Edisona. Będą doskonale pasować do foteli i sof ozdobionych czarnymi, metalowymi nóżkami.

Nowoczesne lampy inspirowane stylem retro charakteryzują się często wewnętrzną dekoracją klosza – są barwione na kolor starego złota, przez co wspaniale odbijają światło żarówki. Dzięki swojej uniwersalności będą odpowiednie nie tylko do salonu, ale także do pozostałych pomieszczeń, które niekoniecznie muszą być zaaranżowane w stylu retro – będą pasować także do wnętrz industrialnych, loftowych i minimalistycznych.

Lampy podłogowe i dekoracyjne pasujące do salonów w klimacie retro powinny być proste w formie – jednocześnie nie mogą sprawiać zbyt lekkiego wrażenia. Odpowiednie będą lampy posiadające abażury nawiązujące wyglądem do poprzedniej epoki. Mogą je łączyć różne materiały, z których zostały wykonane: drewno, metal i tekstylny klosz.

Dopełnieniem oświetlenia salonowego w stylu retro będą odpowiednie włączniki – zapomnijcie o tych nowoczesnych, dotykowych. Zdecydujcie się na widoczne, najlepiej z małymi, zgrabnymi przyciskami. Zróbcie z nich ozdobę salonu i postawcie na kolor, który będzie wyróżniał się na tle ścian. Warto także zadbać o gniazdka prądowe, które powinny być stylizowane na ceramiczne lub porcelanowe.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył Black Red White.