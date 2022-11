Oświetlenie kuchenne – jak zaaranżować to pomieszczenie?

Kuchnia od zawsze była nazywana sercem domu. Jako jedno z najważniejszych pomieszczeń i centrum domowego życia gromadzi i jednoczy rodzinę. Ze względu na jej wielozadaniowość wymaga odpowiednio zaprojektowanej aranżacji świetlnej, która zarówno ułatwi przygotowywanie posiłków, jak i zapewni odpowiednią atmosferę podczas spotkań. Jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej, aby pomieszczenie w pełni spełniało swoją powinność?





Rozmieszczenie oświetlenia kuchennego i jego rodzaje

Oświetlenie kuchenne to jeden z kluczowych elementów jej wyposażenia. W pierwszej kolejności należy rozplanować rozmieszczenie i ilość źródeł światła względem aranżacji pomieszczenia tak, by kuchnia stanowiła spójną całość. Kierując się zasadami ergonomii, z łatwością wyznaczysz strefę przygotowywania posiłków, wspólnego biesiadowania oraz odpoczynku, by następnie oszacować potrzebę montażu światła centralnego, zadaniowego i dekoracyjnego.

Ciekawe propozycje i różnorodne inspiracje dostarcza sklep z oświetleniem – Studio Światła. Jako przodujący dystrybutor znanych producentów oświetlenia zapewni Ci on najwyższą jakość produktu. Przekonaj się sam i wejdź na studioswiatla.pl

Funkcjonalne lampy sufitowe – niezawodny sposób na centralne oświetlenie w Twojej kuchni!

Z reguły oświetlenie kuchenne główne stanowi lampa zamontowana w centralnym punkcie sufitu. Jest to sprawdzone rozwiązanie na równomierne rozproszenie światła w kuchni. I choć jest ono bardzo popularne, warto pokusić się o ciekawsze metody, aby dodać do swojego wnętrza odrobinę ekstrawagancji.

Niezwykle funkcjonalną i nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych systemów oświetleniowych będzie inwestycja w systemy szynowe. Znajdą one zastosowanie w każdej przestrzeni kuchennej wymagającej praktycznego oświetlenia. Największą zaletą tego rodzaju oprawy jest dowolność w położeniu i ilości zamontowanych na szynie źródeł światła. Jeśli jesteś zwolennikiem funkcjonalnych rozwiązań i nie lubisz ograniczeń – oświetleniowe systemy szynowe zostały stworzone właśnie dla Ciebie!

Oświetlenie do zadań specjalnych – nowoczesne oświetlenie blatów

W kuchni dobra widoczność i dokładne oświetlenie to priorytet. Aranżując oświetlenie kuchenne, należy więc pamiętać o miejscach newralgicznych, czyli takich, które wymagają dodatkowego źródła światła np. blat kuchenny. Poznaj kilka najciekawszych rozwiązań, zainspiruj się i stwórz wymarzoną, funkcjonalną kuchnię.

Oczka stropowe – wielofunkcyjność i estetyka

Jeśli zależy Ci na subtelnym i minimalistycznym efekcie, świetną inwestycją będą oczka stropowe. Zamontowane na suficie delikatnie oświetlą strategiczne punkty pomieszczenia. W Studio Światła zyskasz dostęp do modeli z regulowanym kątem padania światła. Dzięki temu Twoje potrzeby zostaną całkowicie zaspokojone. Oczka stropowe to idealny sposób na przytulną i funkcjonalną kuchnię.

Bezpośrednie oświetlenie blatu – listwa LED uniwersalnym i nowoczesnym rozwiązaniem

Lubisz efektowne, nowoczesne rozwiązania? Zamontuj listwę LED bezpośrednio pod szafką znajdującą się nad blatem kuchennym i w prosty sposób zyskaj ponadczasowy system oświetleniowy. Paski LED to szybka i wygodna instalacja bez zbędnej ingerencji w meble kuchenne. Listwa równomiernie oświetli Twój blat, a ty zyskasz maksymalny komfort podczas przygotowywania posiłków.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep studioswiatla.pl.