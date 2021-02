Oświetlenie łazienki – jak dopasować je do aranżacji?

Oświetlenie łazienki jest elementem, który dosłownie i w przenośni może nadać prawdziwego blasku łazienkowej aranżacji lub kompletnie go jej pozbawić. Dlatego wybór odpowiedniego oświetlenia łazienki jest równie istotny, jak wybór płytek łazienkowych czy armatury. Kluczowe jest jednak to, aby wszystko do siebie dopasować w taki sposób, żeby tworzyło piękną i zgraną kompozycję.





Strefy oświetlenia łazienki

Skoro już wiemy, że oświetlenie w łazience jest istotne zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych. I jego rozmieszczenie ma znaczenie przy obu tych kwestiach. Dlatego też, zanim przystąpimy do jakichkolwiek zakupów i działań, musimy wszystko dokładnie zaplanować.

Obecnie niezwykle popularny jest podział na strefy oświetleniowe w łazience – przynajmniej dwie. Jedna jest umiejscowiona koło lustra i umywalki, a druga to najczęściej oświetlenie ogólne. W zależności od wielkości łazienki i upodobań spotyka się również oświetlenie strefy prysznica i wanny. Coraz częściej decydujemy się także na oświetlenie stricte dekoracyjne.

Przy czym strefy te nie muszą być oświetlone tylko przez jedną lampę. To, ile i jakich źródeł światła zastosujemy, zależy już tylko i wyłącznie od naszej kreatywności. Trzeba pamiętać jednak o tym, że łazienka jest pomieszczeniem narażonym na wzmożoną wilgotność, a nawet zalanie. Dlatego przy aranżacji oświetlenia łazienkowego należy wybierać tylko i wyłącznie lampy z odpowiednim stopniem ochrony IPX.

Oświetlenie w łazience a płytki łazienkowe

Jednym z najczęściej stosowanych materiałów wykończeniowym w łazience, są płytki łazienkowe. Jest to materiał nie tylko trwały i prosty w pielęgnacji, ale także niezwykle zróżnicowany pod względem wzornictwa i rozmiarów. Dzisiaj mamy zatem do wyboru o wiele więcej niż znane nam z przeszłości charakterystyczne kafelki w standardowym rozmiarze 20×20. Coraz popularniejsza staje się glazura większego formatu np. płytki 40×120, 60×120 czy nawet 120×120.

Niezależnie jednak od tego, na jaki rodzaj płytek się zdecydujemy, to musimy już wcześniej rozplanować, w jakim miejscu zamontujemy punktowe oświetlenie w łazience. Jeśli chcemy, aby wszystko było w pełni estetyczne, należy unikać instalowania elementów oświetlenia w miejscu fug – o wiele lepiej prezentują się one przy montażu na powierzchni płytki. W tym celu należy jednak wyciąć w niej specjalne otwory i dlatego też trzeba już wcześniej rozplanować to, jak kładzione będą płytki i w jakim miejscu chcemy zamontować lampy czy reflektorki.

Jaka moc żarówek w łazience?

Moc żarówek, a nawet barwa ich światła, wpływa na wygląd całego wnętrza. W tym przypadku należy kierować się zarówno własnymi potrzebami, jak i dopasowaniem do rodzaju płytek – ich koloru, wykończenia powierzchni czy nawet faktury. Warto tutaj zadbać o to, aby oświetlenie łazienki wydobywało jak najwięcej piękna z jej wystroju.

Dlatego w przypadku punktowych źródeł światła, pełniących przykładowo bardziej dekoracyjną rolę, warto postawić na nieco mniejszą moc oraz barwę współgrającą z kolorystyką płytek. Natomiast główne światło oraz oświetlenie przy lustrze powinno być jasne i utrzymane w barwie naturalnej, a nawet nieco zimnej.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep viverto.pl.