Oświetlenie łazienki. Jaka barwa światła?

Optymalne oświetlenie łazienki może być nie lada wyzwaniem. W tym pomieszczeniu, jak w żadnym innym, potrzebujemy zupełnie różnych rodzajów oświetlenia – ogólnego, przy lustrze oraz osobnego w strefie kąpielowej. Zobacz jak zaaranżować łazienkę w taki sposób, aby korzystanie z niej było i praktyczne, i przyjemne. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy planujemy wpuścić do łazienki nieco światła?



Ogólne zasady

Najwygodniej, gdy oświetlenie łazienki zamontowane jest na trzech różnych obwodach, aby istniała możliwość dobierania odpowiedniego światła wedle aktualnych potrzeb. Jest to również oszczędność. Różne rodzaje światła pozwalają ponadto na stworzenie innego klimatu w łazience, w zależności od pory dnia lub nastroju. Do prawidłowego oświetlenia tego pokoju potrzebujemy:

Światło ogólne – idealne na co dzień, do porannej toalety, czyli pobudzające chłodne oświetlenie, dobrze sprawdzające się przy codziennych czynnościach.

Oświetlenie lustra – zabiegi takie jak makijaż czy golenie wymagają precyzji, dlatego do oświetlenia okolic lustra potrzebujemy światła o chłodnej temperaturze barwowej, zbliżonej do światła naturalnego.

Strefa kąpielowa – relaksująca, wieczorna kąpiel wymaga nastrojowej oprawy. Idealnie na odpoczynek wpłynie ciepłe światło, które nie oślepia osoby będącej w kąpieli i sprzyja odprężeniu.

Barwy światła

Do ogólnego, codziennego oświetlenia łazienki najlepiej wybrać chłodne światło o temperaturze barwowej 4000-5500K, jeśli nasze wnętrze obfituje w biel i chłodne barwy lub 2700-3500K, jeśli nasza łazienka zaaranżowana jest w ciepłej kolorystyce.

Oświetlenie lustra powinno wyraźnie oświetlać twarz osoby stojącej, dlatego lampy najlepiej umiejscowić symetrycznie, po obu stronach zwierciadła i na wysokości oczu (ok. 160 cm od podłogi). Światło powinno mieć chłodną barwę, zbliżoną do światła naturalnego 5500K oraz ważniejsze – wysoki wskaźnik oddawania barw (minimum CRI większe od 80, a lepiej większe od 90), aby wiarygodnie odzwierciedlać wygląd naszej twarzy.

Stworzenie strefy relaksu wymaga natomiast oświetlenia o ciepłej barwie, poniżej 3000 K. Dobrym pomysłem jest oświetlenie tej części łazienki diodami LED – można je umieścić na listwach lub ukryć w aranżacji, wygodnie sterować nimi pilotem, a nawet zaryzykować oświetlenie barwne. Zobacz jak dopasować lampy LED.

Jakie oświetlenie?

Aranżacja oświetlenia łazienkowego może dać duże pole do popisu, szczególnie że w strefie kąpielowej można zastosować oświetlenie dekoracyjne. Dobrym przykładem na ciekawe aranżacje jest oświetlenie światłowodowe typu gwiaździste niebo, podświetlane półki, oświetlona podstawa wanny itd. Pomysły te nie dają dużo światła, pomagają jednak w stworzeniu odpowiedniego nastroju. Oczywiście można pokusić się również o tradycyjne świece, najlepiej te aromatyczne.

Również przy oświetleniu lustra możemy zabawić się aranżacją, wybierając nie tylko światło zintegrowane z lustrem, ale również kinkiety, lampy wiszące czy świetlówki liniowe. Pomysły są wprost nieograniczone – przed decyzją dobrze jest więc zainspirować się łazienkami zaprojektowanymi przez projektantów w tematycznej prasie i sieci.

Oświetlenie łazienki to coś więcej, niż tylko konieczny element wyposażenia. Odpowiednio przemyślany dobór światła, może stworzyć w naszej łazience magiczną atmosferę oraz stanowić piękną dekorację całego pomieszczenia. Dobre oświetlenie, które nie tylko oświetla łazienkę, ale również podkreśla dodatki, a nawet same w sobie jest dekoracją, to połączenie doskonałe. Jak zwykle zachęcamy do zabawy aranżacją!

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił serwis pytanieomieszkanie.pl