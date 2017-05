Oświetlenie pokoju dziennego – aranżacja wnętrza światłem

Pokój dzienny to pomieszczenie, w którym światło powinno być jak najbardziej uniwersalne. Oświetlenie pokoju dziennego powinno dawać szereg możliwości jego zmiany. Wynika to z faktu, że pokój ten pełni wiele funkcji: pokoju do odpoczynku, spotkań z rodziną i przyjaciółmi, czasami do nauki lub pracy, wieczornego czytania lub oglądania telewizji. Zastosowań jest dużo, tak więc oświetlenie powinno być dostosowywane do funkcji pomieszczenia w danym momencie. Dlatego w pokoju musi być możliwość regulacji ilości światła ogólnego, czy to poprzez ściemniacze, czy przez zastosowanie kilku grup oświetlenia. Oświetlenie ogólne można zrealizować na kilka sposobów:



tradycyjnie za pomocą żyrandola zlokalizowanego w centralnej części pokoju lub nad stołem – jeśli stół nie jest umieszczony centralnie,

za pomocą lamp stojących, które oświetlają sufit; wtedy światło odbite od sufitu w sposób rozproszony oświetla całe wnętrze; lampa taka powinna posiadać źródło o dużej mocy np. halogen liniowy 200W lud LED 50W, najlepiej od razu ze ściemniaczem,

za pomocą lamp np. świetlówkowych położonych na meblach, które to lampy podobnie jak w poprzednim punkcie oświetlają sufit i w sposób rozproszony po odbiciu od niego oświetlają pokój,

za pomocą kinkietów na ścianach,

inne rozwiązania według własnych pomysłów.

Drugi i trzeci sposób oświetlenia jest bardzo łagodny i zdrowy dla oczu. Pierwszy jest uzależniony od rodzaju wybranego żyrandola.

Poza oświetleniem ogólnym należy w pokoju dziennym zastosować oświetlenie miejscowe i dekoracyjne. Przykładowo jeśli lubimy w wygodnym fotelu sobie wieczorem poczytać, to powinniśmy tam ustawić dodatkowe oświetlenie, czy to w postaci lampy stojącej z nakierowywanym światłem, czy lampy postawionej na pobliskiej komodzie. Może to też być kinkiet na ścianie za fotelem. Przyda też się mała lampka podświetlająca ścianę za telewizorem. Oglądanie filmów przy zgaszonym całkowicie oświetleniu i tylko przy włączonym telewizorze nie jest zdrowe dla oczu. Dlatego należy rozświetlić pokój.

Elementy dekoracyjne to np.: podświetlane meble, szklane półki w meblach, indywidualne oświetlenie obrazów, punktowe oświetlenie innych elementów umeblowania czy wystroju wnętrza, dodatkowe powierzchnie świecące, smugi świetlne na ścianach.

Przykłady na oświetlenie pokoju dziennego:



Oświetlenie do spotkań z rodziną i przyjaciółmi – mała lub średnia ilość światła z elementami dekoracyjnymi. Im mniej światła ogólnego tym bardziej widać oświetlenie dekoracyjne.



Oświetlenie do oglądania telewizji – mała ilość światła. Należy zwrócić uwagę, aby zapalone lampy nie odbijały się w ekranie. Oglądanie telewizji po ciemku jest szkodliwe.



Oświetlenie do odpoczynku – mała ilość łagodnego, ciepłego światła.



Oświetlenie do odpoczynku – wariant drugi. Jeśli czytamy, to należy zastosować dodatkowe oświetlenie miejscowe.



Oświetlenie do pracy – dużo światła bez elementów dekoracyjnych

Projektując oświetlenie należy też, od razu, zastanowić się nad lokalizacją włączników lub nad zastosowaniem pilotów do jego sterowania. To światło powinno dostosowywać się do nas.

Wizualizacje pokoju oraz aranżacja wnętrz zostały zaprezentowane dzięki uprzejmości firmy Philips Lighting Poland.

Tekst: Przemysław Oziemblewski

