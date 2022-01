Oświetlenie rattanowe – odkryj modne lampy w stylu boho

Najnowsze trendy pokazują, że lampy rattanowe są nieodłącznym elementem wnętrz w stylu boho. Oświetlenie rattanowe staje się coraz bardziej popularne ze względu na swój naturalny charakter i wygląd. W czasach gdy jesteśmy coraz bardziej świadomi ekologicznie, stawiamy na materiały pochodzące z natury, odchodząc od syntetycznych zamienników. Sklep BALIBALI.PL, współpracuje z zaprzyjaźnionym rzemieślnikiem, który prowadzi jednoosobowy zakład w miejscowości UBUD w Indonezji. W dzisiejszym wpisie zaprezentujemy Wam ciekawe pomysły ręcznie plecionych lamp, pochodzących właśnie z Bali.

Czym jest rattan?

Zacznijmy od tego, czym jest ten unikalny materiał, który stał się ostatnio tak bardzo popularny. Jest on otrzymywany z palmy Rotangowej występującej w Azji Południowo-Wschodniej. Ma to do siebie, że bardzo szybko rośnie i tworzy silne długie pnącza. Charakteryzuje się tym, że poddany wysokiej temperaturze np. gorącej pary staje się giętki i możliwy do kształtowania. Dzięki temu można z niego tworzyć rozmaite kształty. Produkuje się z niego głównie meble i lampy rattanowe.

Lampa rattanowa do sypialni

W zależności, jakiej wielkości jest Wasza sypialnia, musicie podjąć decyzje o rozmiarze abażuru. Zbyt duży może sprawić, że będzie trochę przytłaczająco. Dlatego warto dobrać coś małego zawieszonego z sufitu. Jeżeli macie możliwość zamontowania światła, którego natężenie jest regulowane, to szczerze to polecamy. Abażury rattanowe pięknie przepuszczają światło, rzucając delikatne cienie na ścianę.

Naturalny żyrandol rattanowy

W sklepie BALIBALI.PL znajdziecie także żyrandole z koralików wyprodukowanych z drewna egzotycznego. Są one stworzone w 100% ręcznie. Na początku balijski rzemieślnik tworzy dwie rattanowe obręcze, które później posłużą za strukturę żyrandola. Jak wspomniałem na początku, nie jest to żaden problem, gdyż rattan pod wpływem temperatury staje się plastyczny. Następnie nawleka się drewniane paciorki o różnej wielkości na bawełniany sznurek, tworząc najbardziej spektakularną cześć żyrandola. Jego góra zwieńczona makramową pętelką, o którą się go zawiesza. W środku wyposażony jest w metalową obręcz, gdzie można zawiesić i wkręcić żarówkę.

Lampa wisząca boho

Popularny ostatnimi czasy styl boho nie może istnieć bez umiejętnie dobranego oświetlenia. Dobrą propozycją są ręcznie plecione abażury z rattanu o naturalnych kształtach. Klasycznie okrągłe lub wykonane w kształt gruszki dobrze sprawdzą się w salonie. Ich wykonanie to proces również żmudny, wymagający dużych umiejętności i precyzji. Każdy z nich robiony jest z delikatnych włókien, które oplatają wcześniej przygotowany stelaż. Do tego w niektórych modelach zawieszone są lekko powiewające liście palmy bambusowej, które wyglądają wyjątkowo imponująco na przykład na tarasie.

Klosz rattanowy czy wiklinowy? Który wybrać?

Oba materiały w zasadzie są bardzo podobne. Wiklinę pozyskuje się z młodych pędów wierzby i jest ona trochę mniej wytrzymała od swojego azjatyckiego brata. Owszem w Polsce jest ona bardziej dostępna, ale przecież zazwyczaj jest tak, że chcemy coś wyjątkowego i mało dostępnego. W naszym odczuciu znacznie ładniej wyglądają rattanowe klosze.

Jak stworzyć ciekawe aranżacje?

Najlepszym sposobem jest wyjście o jakiegoś dużego dodatku, które potem będzie stanowił centrum aranżacji. Może to być na przykład zagłówek do łóżka lub solidny mebel. Następnie zważając na kolorystykę, dobieramy większe dodatki, takie jak lustra czy ozdoby ścienne. Kolejnym krokiem są tekstylia w odpowiednich kolorach. Mogą to być naturalne koce, narzutki i poduszki. Ostatnim krokiem jest dobranie najmniejszych dodatków, takich jak świeczki, podstawki lub inne mniejsze ozdoby.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep BALIBALI.PL