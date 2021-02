Oświetlenie schodowe – jak wybrać najlepsze?

Oświetlenie schodów to niezwykle designerskie rozwiązanie, z punktu widzenie aranżacji wnętrz, szczególnie tych nowoczesnych. Spełnia również rolę ochronną dla domowników. Oprawy schodowe nie tylko dodają uroku danemu pomieszczeniu. Pomagają również zbudować odpowiedni nastrój za sprawą doboru odpowiedniej temperatury barwowej.





Oświetlenie schodowe może mieć różne natężenie oraz barwę. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych tematów, które pomogą w doborze odpowiedniego oświetlania schodowego.

Czym charakteryzuje się oświetlenie schodowe?

Oprawy schodowe zazwyczaj są bardziej stonowane i delikatne niż główne oświetlenie w danym pomieszczeniu. Mają na celu rozjaśnić powierzchnie, po której będziemy się poruszać i zminimalizować ryzyko potknięcia się czy upadku.

Takie rozwiązanie wprowadza do wnętrza powiew luksusu i elegancki. Tak niepozorny i drobny element, może znacznie wpłynąć na wygląd i odbiór danego miejsca.

Oświetlenie schodowe powinno być dobrane tak, aby nie oślepiać osób, które znajdują się w pobliżu. Najprostszym sposobem włączania tego oświetlenia są przełączniki montowane zarówno na górze, jak i na dole schodów.

Oszczędne i efektywne oprawy schodowe są coraz częstszym gościem w polskich domach. Gwarantują one bardzo przyjemny efekt, są ekonomiczne w zużyciu prądu. Zaplanowanie takiego oświetlenia powinno mieć co prawda miejsce już na etapie budowy lub remontu domu, lecz innowacyjne rozwiązania, pozwalają również na ich późniejszy montaż. Niezależnie od typu oświetlenia, szereg przykładów znajdziesz na stronie: https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/lampy-oswietlenie/reflektorki-i-oprawy-stropowe/oprawy-schodowe.html

Jakie są rodzaje oświetlenia schodów?

Oświetlenie LED zyskujące coraz bardziej na uznaniu, to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, a przy tym niezwykle wydajne. Diody czy taśmy LED, które umieszczane są przy schodach lub w stopniach, to rozwiązanie niezwykle łatwe w montażu i cieszące się coraz większą popularnością. Takie oświetlenie nie nagrzewa się jak halogeny, nie pobiera dużo prądu i nie istnieje konieczność jego częstej wymiany. Dodatkowym atutem jest odporność żarówek LED na niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne czy wilgoć.

Kinkiet – montujemy je na ścianie nad linią wzroku, wzdłuż schodów. By dobrze oświetlić stopnie należy montować je w równych odstępach. Dają bardzo subtelne, rozproszone światło, co umożliwia ich dopasowanie, do niemal każdego pomieszczenia.

Żyrandol, lampa wisząca – jest to klasyczna forma oświetlenia, która niestety nie zawsze się sprawdza. Jedną lampą, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie oświetlić całej powierzchni schodów. Można je traktować jako dodatkowe źródło światła.

Oczka montowane nisko w ścianie – oprawy o kwadratowym lub okrągłym kształcie, montujemy w ścianie obok schodów, w specjalnych do tego stworzonych puszkach.

Oświetlenie do schodów – inne możliwości

Jednak to nie wszystkie formy oświetlenia schodów. Istnieją jeszcze inne warianty, jak np. podświetlane schody. Takie rozwiązanie posiada już wbudowane w schody podświetlanie. Zazwyczaj są to diody LED, które emitują rozproszone i delikatne światło. Powoduje to optymalną jasność oświetlenia, która nie razi, a jest widoczna.

Spośród jeszcze innych rozwiązań możemy wymienić oświetlenie schowane w balustradzie lub poręczy, gdzie zazwyczaj stosuje się taśmy LED.

Wariantem, na który decyduje się coraz więcej domowników, jest oświetlenie schodowe z czujnikiem ruchu. To rozwiązanie na miarę XXI wieku. Takie oświetlenie, zazwyczaj schowane jest pod schodami wraz z czujnikami. Gdy się poruszymy, światło włącza się automatycznie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Jeżeli chcemy jeszcze bardziej podkreślić nowoczesność domu, możemy zastosować oświetlenie, które będzie umożliwiało podświetlenie każdego schodka po kolei podczas wchodzenia, co będzie prezentować się niezwykle efektownie.

Jakie natężenie światła dla oświetlenia schodów?

Oprawy schodowe zapewniają widoczność stopni, co umożliwia bezpiecznie poruszanie. Oświetlenie schodowe sprawdzi się nie tylko wieczorem, ale również w miejscach, gdzie nie dociera światło słoneczne. Takie rozwiązanie wpływa na wygląd schodów, sprawiając, że są one niemal elementem dekoracyjnym wnętrza.

Na schodach najlepiej wygląda delikatne oświetlenie, które ma o wiele niższe natężenie niż światło w innych pomieszczeniach. Przede wszystkim nie powinno one oślepiać.

Oświetlenie schodów – barwa ciepła czy zimna?

Ważnym parametrem jest również dobór odpowiedniej temperatury barwowej oświetlenia. W przypadku schodów, bardzo dobrze sprawdza się światło ciepłe, które osiąga temperaturę barwową do 3300K. Dobrym pomysłem jest również skorzystanie z neutralnej barwy, która wynosi 3300K – 5300K. Natomiast chłodniejsze światło powyżej 5300K może być odpowiednie we wnętrzach, w których dominują zimne kolory ścian i dodatków.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep castorama.pl.