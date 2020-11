Oświetlenie sufitowe do domu – jakie wybrać?

Urządzenie domu to nie tylko kupno odpowiednich mebli. To także wybór dobrze dopasowanego oświetlenia, które pozwoli stworzyć nam przytulną i funkcjonalną przestrzeń. Czy lampy sufitowe LED to dobre rozwiązanie?





Oświetlenie pełni bardzo ważną funkcję w każdym domu. Odpowiednie rozmieszczenie lamp oraz dobór właściwych jej modeli jest więc niezwykle istotnym punktem, gdy planujemy remont mieszkania. Chociaż na co dzień często nie zdajemy sobie z tego sprawy, światło ma naprawdę ogromny wpływ na wygląd wnętrza, a także na to, czy sprawia ono wrażenie przytulnego, czy też wręcz przeciwnie. Jeśli chcemy więc czuć się w naszym domu naprawdę świetnie, to koniecznie poświęćmy nieco swej uwagi, by dopasować lampy, które zapewnią nam taki efekt. Podstawą oświetlenia w niemal każdym domu są lampy sufitowe. Stanowią główne źródło światła dlatego też, przy ich wyborze powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów. Dlaczego lampy sufitowe LED to idealne rozwiązanie?

Lampy sufitowe — gdzie się sprawdzą?

Lampy sufitowe stanowią główne oświetlenie właściwie w każdym domu. To właśnie z nich korzystamy najczęściej, kiedy na zewnątrz zapada już zmrok. Dobrze dobrane oświetlenie sufitowe może z powodzeniem imitować światło dzienne, co przyda się, szczególnie gdy dobrze czujemy się w jasnych wnętrzach. Inne lampy sufitowe natomiast uraczą nas oświetleniem o delikatnej i przyjemnej intensywności, dzięki której z powodzeniem oddamy się odpoczynkowi. Wszystko zależy od naszych potrzeb, a także od pomieszczenia, do którego wybieramy lampy.

Lampy sufitowe są bardzo uniwersalne. Świetnie sprawdzą się właściwie w każdym domowym pomieszczeniu. Możemy podzielić je na kilka kategorii, jednak największą popularnością cieszą się obecnie modele wiszące oraz te montowane tuż przy suficie. Lampy wiszące to doskonały wybór do salonu lub jadalni. Na stronie www.strefalamp.pl znajdziemy duży wybór stylowych modeli, które z łatwością dopasujemy do stylistyki naszego wnętrza. W kuchni, czy też w łazience idealnie sprawdzą się natomiast tak zwane plafony lub reflektory.

Lampy sufitowe LED — dlaczego warto?

Mimo że oświetlenie LED z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, to jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie. Remont, czy też urządzanie mieszkania jest więc idealnym momentem, by to rozważyć. Czy rzeczywiście warto inwestować w lampy sufitowe LED? Odpowiedź może być tylko jedna — oczywiście, że tak! Pierwszą korzyścią, która wiąże się z zastosowaniem tego rozwiązania, jest znaczne zmniejszenie zużycia energii. W porównaniu do zwykłych żarówek, lampy LED potrzebują jej aż o 80% mniej. Co więcej, nowoczesne LEDy charakteryzują się także długą żywotnością wynoszącą od 30 tys. do nawet 50 tys. godzin. Jest to więc opcja przyjazna nie tylko dla naszego portfela, ale i dla środowiska. Warto podkreślić również, że lampy LED nie przepalają się w sposób nagły. Taka żarówka świeci po prostu coraz słabiej. Dzięki temu mamy naprawdę sporo czasu na jej wymianę.

Lampy sufitowe — gdzie kupić?

W przeciwieństwie do drobnych dekoracji domowych, lampy kupujemy na naprawdę wiele lat. Warto więc wybrać takie, które zapewnią nam bezawaryjne działanie, będą wykonane z trwałego materiału oraz których design nie będzie jedynie sezonowym trendem. Na stronie www.strefalamp.pl/lampy-sufitowe-led znajdziemy lampy sufitowe LED pochodzące od najlepszych projektantów. Mocno zróżnicowany asortyment pozwoli dopasować nam idealne lampy do naszego wnętrza.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep strefalamp.pl.