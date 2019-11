Oświetlenie w samochodach a bezpieczeństwo

Oświetlenie w samochodach powinno być naszym priorytetem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wiele osób najczęściej to zaniedbuje, a później dziwi się, kiedy przytrafiają się wypadki. Dlatego też dzisiaj sobie powiemy – co ma oświetlenie w samochodach do bezpieczeństwa?





A no ma – i to sporo

Oświetlenie samochodu to naprawdę poważna sprawa – niektórym się wydaje, że obowiązek posiadania włączonych świateł przez dwadzieścia cztery godziny na dobę – jest bezsensowne. Oświetlenie w samochodzie sprawia – że w końcu widzimy, co się przed nami znajduje. W szczególności w tym okresie roku, w końcu mamy jesień, słońce zachodzi szybko, a warunki na drogach często nie są zbyt korzystne – musimy wtedy uważać na takie rzeczy jak mgłę, czy przymrozek. Posiadanie odpowiedniego oświetlenia jest również wymagane przez Polskie prawo – przekonał się o tym każdy, kto kiedyś został zatrzymany przez patrol za brak włączonych świateł. Oprócz tego – kolejnym benefitem posiadania dobrego oświetlenia jest dodatkowych kilka sekund dla nas na reakcję – kiedy na przykład na drogę wyskoczy nam dzikie zwierzę. Posiadając lepsze oświetlenie w samochodzie będziemy mogli zobaczyć je wcześniej, a przez to – uniknąć wypadku.

A co jeżeli wypożyczamy samochód na wakacje?

Wtedy musimy pamiętać o tym, aby wybrać z wypożyczalni samochodów taki samochód, który będzie miał odpowiednią ilość mocnych reflektorów do oświetlania nam drogi np. z https://www.fleetcorp.pl/. Nie mówię tutaj o masywnych reflektorach przeciwmgielnych, normalne xenony wystarczą. Jeśli jednak jedziemy w tereny górzyste, tam gdzie jest sporo bagien, lub na wycieczkę w tropiki (też jest taka możliwość) lepiej jest zaopatrzyć się w wypożyczalni samochodów w pojazd, który będzie – oprócz świetnych zdolności terenowych – posiadał nadzwyczaj dobre, dodatkowe oświetlenie drogi. Tutaj raczej nie przesadzicie, jedyny limit to tak naprawdę wasza zasobność portfela i finezja wypożyczalni samochodów.

Artykuł sponsorowany. Tekst udostępniła firma Fleet Corp. Zdjęcie z archiwum serwisu.