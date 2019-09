Oświetleniowe dylematy: jak stworzyć oświetlenie, by było i jasno, i przytulnie

Mimo postępujących zmian klimatycznych jedno w Polsce się nie zmienia: przez większą część roku jesteśmy i będziemy skazani na światło sztuczne. Lampy zapewniają nam oświetlenie miejsc pracy i wypoczynku, budują nastrój i klimat wnętrza oraz podkreślają piękno wybranych elementów domu lub mieszkania. Jak to wszystko połączyć?





Lampy odgrywają we wnętrzach różną rolę w zależności od swego położenia, a także siły i barwy emitowanego światła. Powszechny schemat oświetleniowy dzieli je na ogólne, kierunkowe lub punktowe oraz dekoracyjne. Oświetlenie ogólne to lampy podsufitowe lub umieszczone w suficie. Ich zadaniem jest jasne oświetlenie całego pomieszczenia. Lampy punktowe oświetlają wybrane obszary, np. strefy pracy i nauki oraz wypoczynku. Oświetlenie dekoracyjne ma natomiast za zadanie tworzyć domowe klimaty, podkreślając i wyodrębniając określone miejsca.

W najlepszej sytuacji są ci, którzy dopiero budują lub gruntownie remontują dom: mogą zawczasu starannie zaplanować miejsca, w których pojawią się lampy, a zatem również doprowadzić do nich przewody elektryczne. Kiedy więc np. wiadomo, że salon jest duży i wymaga nie jednej, a dwóch lub trzech lamp podsufitowych, wykonywana jest odpowiednia instalacja. To samo dotyczy kinkietów i plafonów: można doprowadzić i ukryć w ścianach przewody, które będą je zasilać prądem. Co więcej, przemyślany projekt przewiduje też odpowiednie rozmieszczenie włączników i gniazdek na ścianach.

Znacznie mniejszy wybór mają lokatorzy mieszkań, zdani z reguły na instalację zaprojektowaną i wykonaną według jakiegoś schematu. Dobierając lampy do wnętrz, muszą po prostu dostosować się do instalacji elektrycznej zastanej na miejscu. Jej przeróbki, zwłaszcza przy betonowych ścianach, są bardzo kłopotliwe.

Na szczęście rynek artykułów oświetleniowych jest dziś na tyle bogaty, a lampy tak zaawansowane technicznie i zróżnicowane pod względem funkcji i formy, że w każdej sytuacji można znaleźć korzystne rozwiązanie.

Oświetlenie sufitowe i podsufitowe

Wybierając lampy sufitowe i podsufitowe, trzeba najpierw zdecydować, czy będą to lampy z wymiennymi żarówkami, czy też konstrukcje LED-owe. Oba rozwiązania mają plusy i minusy. Lampa z wymiennymi żarówkami jest praktycznie wieczna. Natężenie światła i jego barwę można regulować poprzez wymianę żarówek. Ewentualne ściemnianie i obsługa pilotem możliwe będą np. poprzez zastąpienie zwykłego wyłącznika ściennego odpowiednim zestawem lub przez zastosowanie żarówek LED z wbudowanym sterowaniem. Na rynku dostępne są takie ściemniacze, pozwalające regulować natężenie światła podsufitowego w zakresie od 0 do 100% oraz programować automatyczne włączanie i wyłączanie.

Lampy podsufitowe z żarówkami mogą być niezwykle piękne, mieć formę żyrandoli, tub, rozgwiazd itp. – inwencja projektantów jest praktycznie nieograniczona. Estetyką górują one często nad lampami bezżarówkowymi.

Z kolei lampy LED-owe pozwalają niekiedy na więcej, ponieważ można w nich zmieniać pilotem nie tylko natężenie, ale czasami i temperaturę barwową światła. Oznacza to, że można zmieniać światło na zimne, gdy ma ono sprzyjać koncentracji i wysiłkowi, na neutralne, przypominające dzienne, oraz na ciepłe, gdy nadchodzi pora wypoczynku. Są to jednak lampy jednorazowe: ich żywotność jest długa, np. 50 tys. godzin pracy, ale potem trzeba kupić i zawiesić coś nowego.

Lampy stojące i biurkowe

Tu również do wyboru są lampy z żarówkami oraz wykonane z elementów LED. Wybór zależy od upodobań: na przykład lampa stojąca przy fotelu służącym jako kącik do czytania może mieć klasyczną formę i abażur dający ciepłe, relaksujące światło. Zwolennicy nowoczesnego wystroju mogą się jednak zdecydować na stojącą lampę LED, która może świecić nie tylko różnymi barwami światła białego, ale i dowolnymi kolorami z całej palety RGB. Odwiedziny na https://allegro.pl/kategoria/oswietlenie-lampy-5318 pozwalają znaleźć lampy w obu tych i wielu innych wariantach.

Również lampy biurkowe to dziś albo tradycyjne małe lampki, nastawne lampy kreślarskie albo modele LED-owe z regulacją siły i barwy światła, często też z ładowarką USB, a niekiedy nawet wyświetlaczem pokazującym temperaturę, datę i czas. Oświetlenie miejsca do nauki lub pracy trzeba dobierać szczególnie starannie, a temperatura barwowa światła ma niemały wpływ na efektywność wykonywanego zajęcia.

Lampy stojące mogą być zarazem prawdziwymi dziełami sztuki, jak choćby ręcznie wykonywane lampki witrażowe. Nie brak też modeli zachwycających swoim pięknem, ale przeznaczonych bardziej do celów dekoracyjnych.

Wielki triumf technologii LED

Współczesne żarówki i lampy LED zostawiają daleko w tyle inne źródła światła, przede wszystkim ze względu na dużą oszczędność energii. Nie znaczy to wcale, że stosowanie technologii LED skazuje użytkownika na nowoczesny design. Żarówki LED mogą się znakomicie sprawdzać w lampach klasycznych, artystycznych i retro, a także żyrandolach. Swoich zwolenników mają ponadto żarówki z technologią Soft Filament, a więc imitujące niegdysiejsze żarowe źródła światła i nadające się przede wszystkim do lamp, w których żarówki nie są osłonięte. W odwrocie są natomiast prądożerne halogeny.

