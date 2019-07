Panele 3D – nowa jakość w projektowaniu wnętrz!

Nowatorsko zaprojektowane panele ścienne 3D szturmem weszły na rynek elementów wyposażenia wnętrz i królują na nim z coraz większym przekonaniem. Po zachłyśnięciu się estetyką wnętrz tworzoną w oparciu o wszelkiego rodzaju płyty, kafle i panele przyszedł wreszcie czas na nowe rozwiązanie, bazujące na klasycznych panelach, ale bardziej unowocześnione i ubogacone przestrzennie.



Gdzie najlepiej sprawdzą się nowoczesne panele 3D? Z jakich elementów mogą być wykonywane? Czy oby na pewno są trwałym i wytrzymałym materiałem do projektowania wnętrz od podstaw? Przyjrzyjmy się im nieco bliżej! Ten rodzaj paneli wyróżnia się na tle innych nie tylko ponadprzeciętną wielkością, ale także bogatym zróżnicowaniem faktur stosowanych przy projektach. To wszystko sprawia, że nie ma bardziej idealnej formy do dekorowania łazienek, a także obiektów przemysłowych, gdzie liczy się element zaskoczenia i zaaranżowania modeli bryłowych, wprowadzających sporą dozę powagi i prestiżu. Z panelami ściennymi 3D każde biuro, siedziba każdej korporacji, czy też łazienka o charakterze przemysłowym nabierze światowej klasy!

Z czego wykonane są panele ścienne 3D?

Przestrzenne panele ścienne 3D wykonuje się w większości przypadków z naturalnych komponentów ceramicznych, wśród których na czoło wysuwa się gips. Przy montażu tego typu paneli trzeba więc wykazywać się sporą delikatnością, aby nie naruszyć delikatnej struktury materiału. Projektanci nowoczesnych paneli ściennych 3D zwracają obecnie uwagę na to, aby charakter ich wytworów przemysłowych był jak najbardziej ekologiczny. W ofercie sklepów internetowych znaleźć można wiele rozwiązań w postaci chociażby paneli w stanie surowym. W tym wypadku powierzchnię sami przygotowujemy pod techniki malarskie. A panele tuż po zamontowaniu nałożyć także możemy warstwę zaprawy, jeśli będzie nam zależało na wygładzeniu ich powierzchni. Wygodnie maluje się panele metodami natryskowymi, cały proces przebiega bardzo sprawnie i szybko. W panelach dekoracyjnych warto zastosować błysk perłowy. Jest on obecny zwłaszcza w konstrukcjach paneli o charakterze sanitarnym. Taki rodzaj paneli niesamowicie przyciąga uwagę.

Praktyczne i odporne na wodę – właściwości paneli gipsowych

Kupując panele ścienne 3D, możemy mieć pewność, że tego rodzaju jakość bez zarzutu sprawdzi się w naszym prywatnym lub zawodowym otoczeniu. Szczególnie poleca się je do wszystkich miejsc borykających się z wysokim poziomem wilgotności powietrza. Każda łazienka, sauna lub basen z pewnością z tego skorzystają!

