Panele podłogowe. Czemu warto wybrać to rozwiązanie?

Na rynku znajdziemy najróżniejsze typy podłóg. Przez wiele lat największą popularnością cieszyły tradycyjne, drewniane podłogi. To rozwiązanie wiązało się z wieloma zaletami. Podłogi drewniane nie tylko świetnie wyglądają, ale też są niezwykle wytrzymałe – prawidłowo utrzymane, bez problemu wytrzymują nawet kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach kilkaset lat. Ich niewątpliwym atutem jest też to, że są przyjemne w dotyku. W ostatnich latach są jednak stopniowo wypierane przez panele podłogowe. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu.





Panele podłogowe – konstrukcja i charakterystyka

Panele podłogowe w większości przypadków produkowane są z płyt drewnopochodnych. Najpopularniejsze to HDF, MDF oraz płyty wiórowe. Są one pokrywane wierzchnią warstwą dekoracyjną z laminatu lub papieru. Tę zdobią różne nadruki, imitujące fakturę różnych materiałów – przede wszystkim drewna, ale też kamienia ozdobnego, płytek ceramicznych lub innych powierzchni. Górną warstwę paneli podłogowych stanowi zaś żywica termoutwardzalna, która chroni je przed szybkim zużyciem, szkodliwym wpływem wilgoci oraz promieniowaniem słonecznym.

Panele podłogowe – czemu warto je wybrać?

Największą zaletą paneli podłogowych jest z całą pewnością ich niska cena. Ze względu na to, że nie są one produkowane z drewna, możliwe jest nawet kilkakrotne zmniejszenie kosztów ich zakupu. Na tym oczywiście zalety tego rozwiązania się nie kończą. Na ich zakup wielu klientów decyduje się również ze względu na łatwy montaż. Wiążą się z tym dodatkowe oszczędności, bo z tym zadaniem większość z nas bez problemu poradzi sobie samodzielnie. To sprawia, że zbędne staje się angażowanie specjalistycznej ekipy i znacznie zmniejsza koszty remontu mieszkania. Z uwagi na to, że dostępne są w szerokiej gamie wzorów, bez problemu dobierzemy je też do pozostałych elementów wyposażenia mieszkania, takich jak drzwi wewnętrzne, okna lub meble.

Panele podłogowe – o czym pamiętać przed wyborem?

Na każdą beczkę miodu przypada jednak łyżka dziegciu. Panele podłogowe nie są bowiem pozbawione wad, wśród których najważniejszy wydaje się brak możliwości ich odnawiania – w razie ich uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem okazuje się wymiana. Ze względu na to, że gorzej radzą sobie z wilgocią, nie powinny też być montowane w łazience oraz kuchni. Panele podłogowe wykazują też nieco gorsze właściwości, jeśli chodzi o tłumienie dźwięków.

