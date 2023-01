Planowanie zewnętrznego oświetlenia domu

Oświetlenie zewnętrzne budynku ma niebagatelny wpływ na jego ogólną estetykę. Co więcej, poprawia ono również nasze bezpieczeństwo, ułatwiając przemieszczanie się wokół domu już po zmroku. Aby było ono funkcjonalne, a jednocześnie w ciekawy sposób ozdabiało obiekt mieszkalny, warto starannie je zaplanować. Jakie rozwiązanie wybrać oraz gdzie rozmieścić lampy na budynku i wokół niego?

Jak zaplanować oświetlenie wokół domu?

Po dokonaniu zakupu projektu domu, warto rozpocząć także planowanie zewnętrznego oświetlenia budynku. Dzięki temu już na etapie adaptacji gotowego projektu będziemy mogli poprosić architekta o przygotowanie schematu instalacji elektrycznej oraz wyodrębnienie odpowiedniej ilości przewodów, które zasilą lampy rozmieszczone na elewacji obiektu. Jakimi zasadami kierować się, aby w optymalny sposób rozplanować poszczególne źródła światła wokół domu?

Przede wszystkim światło nie powinno zaburzać komfortu ani oślepiać osób przebywających w pomieszczeniach oraz ogrodzie. Ważne, by lampy były dopasowane do ogólnej stylistyki budynku; jeśli zdecydowaliśmy się na dom nowoczesny – najlepiej oświetlić go za pomocą minimalistycznych, ledowych źródeł światła. Z obiektami klasycznymi czy drewnianymi będą natomiast dobrze komponować się lampy o tradycyjnym wzornictwie.

Jakie oświetlenie zewnętrzne wybrać? Ostatnio dużą popularnością cieszą się lampy LED, które charakteryzują się energooszczędnością oraz odpornością na czynniki zewnętrzne. W miejscach, w których nie ma dostępu do prądu sprawdzą się modele solarne, wyposażone w baterię ładującą się za pośrednictwem promieni słonecznych. Przy drzwiach wejściowych oraz w pobliżu bramy garażowej warto zastosować oświetlenie z czujnikiem ruchu, które pozwoli nam do minimum ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Gdzie umieścić oświetlenie na zewnątrz budynku?

Oświetlenie zewnętrzne budynku warto umieścić w kilku konkretnych strefach. Pierwszą z nich jest okolica drzwi wejściowych, w której świetnie spiszą się zamontowane na ścianie lub nad stolarką kinkiety. Dzięki nim bez trudu otworzymy zamek w drzwiach, wracając do domu po zmroku. Co więcej, zwiększą one także poziom bezpieczeństwa oraz korzystnie wpłyną na estetykę frontowej części obiektu.

Drugim miejscem, w którym można zainstalować oświetlenie zewnętrzne, jest taras i ogród. Modna lampa umieszczona nad tarasem pozwoli nam w komfortowy sposób spędzać na zewnątrz ciepłe wieczory, relaksując się na świeżym powietrzu. Punktowe źródła światła warto zastosować na okalającym dom terenie, podkreślając za ich pomocą efektowne rośliny czy oczko wodne. Nowoczesne lampy stojące dobrze będzie ustawić w sąsiedztwie schodów zewnętrznych oraz bramy garażowej. Zmniejszają one ryzyko upadku na stopniach oraz pozwolą łatwiej zaparkować pojazd. Możemy również zdecydować się na oświetlenie alejek i ścieżek, które umili nam wieczorne spacery po terenie posesji.

Szukając inspiracji odnośnie lokalizacji zewnętrznych lamp, zwróćmy uwagę na gotowe wizualizacje dostępne na stronie https://projekty.muratordom.pl. W wybranych projektach zauważymy proponowane rozmieszczenie oświetlenia, dzięki czemu łatwiej wybierzemy optymalne miejsce jego montażu.

Zewnętrzne lampy to ważny element każdego budynku. Pełnią one funkcję zarówno estetyczną, jak i praktyczną – korzystnie wpływając na wygląd obiektu i wygodę jego eksploatacji. Z tego względu warto uwzględnić je już na etapie projektu, kiedy to mamy największe pole do popisu podczas planowania rozmieszczenia oświetlenia.



Zdjęcie: Projekt domu M255b/1 – Serdeczny – wariant V z kolekcji Murator, arch. Ewa Dziewiątkowska

Tekst sponsorowany: MURATOR – nowoczesne projekty domów – projekty.muratordom.pl