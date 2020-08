Płytki do małej łazienki: wielkość, barwy – modne dekory z ciekawych kolekcji

Mała łazienka to – wbrew pozorom – duże wyzwanie. Zwłaszcza, jeśli chodzi o dobór płytek, których głównym zadaniem powinno być optyczne powiększenie pomieszczenia. Podpowiadamy, na jakie rozwiązania postawić.





Jakie kolory płytek do małej łazienki?

W małej łazience postaw na kolory płytek ściennych i podłogowych, które optycznie ją powiększą, a więc przede wszystkim na biel, beże, jasne szarości, pastele oraz chłodne odcienie. Na podobne barwy zdecyduj się w przypadku fug.

Jeżeli odczuwasz taką potrzebę, wnętrze możesz ocieplić za pomocą dodatków. Do jasnej i chłodnej kolorystyki świetnie będzie pasowało wszystko, co wykonane z naturalnego drewna lub jego imitacji, a także dodatki w metalicznych kolorach złota i miedzi. Do tego roślinność i światło w odpowiednim odcieniu, który współgra z kolorem kafelków, armatury, mebli oraz dodatków i sukces gwarantowany.

Wielkości kafelków najlepsze do małej łazienki

Wielkość płytek w łazience nie ma w zasadzie większego znaczenia, bez względu na to, czy przestrzeń pomieszczenia jest bardzo mała czy też bardzo duża. Należy jednak zastosować kilka sprytnych trików, które sprawią złudzenie optyczne polegające na tym, że niewielkie pomieszczenie wydawać się będzie większe niż w rzeczywistości.

Przede wszystkim, w małej łazience zdecydowanie zastosuj fugę w tym samym lub bardzo zbliżonym kolorze, co kafelki. W ten sposób osiągniesz efekt jednolitej, “nieposzatkowanej” struktury, co “doda” pomieszczeniu toaletowemu objętości. Po drugie, zamiast na płytki w graficzne wzory, postaw na te w wersji strukturalnej, gładkiej albo na niewielką liczbę dekorów – o czym w dalszej części.

Wbrew pozorom, w małej łazience zastosować możesz również bardzo duże płytki. Im mniejsza ilość kafelków znajdzie się na podłodze i ścianach w stosunkowo niewielkiej przestrzeni łazienkowej, tym wydawać się będzie ona większa niż rzeczywiście jest. Ponadto, w takim przypadku zastosowanych zostanie mniej fug, dzięki czemu łatwiej będzie utrzymać Ci płytki w czystości.

Najlepsze faktury płytek do małych łazienek

W małych łazienkach dobrze wyglądać będą odporne na plamy i zarysowania gresy szkliwione, które nie wchłaniają wody. I tu warto zwrócić uwagę zwłaszcza na warianty dodatkowo polerowane, które sprawiają wrażenie lustrzanej powierzchni, świetnie odbijającej światło, dzięki czemu dodatkowo powiększającej optycznie przestrzeń.

Świetnie sprawdzą się też dobrej jakości płytki drewnopodobne, które zostały wyprodukowane za pomocą najnowszych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu idealnie imitują oryginalny surowiec. Dobrym pomysłem będzie zastosowanie ich na podłodze i przeciągnięcie motywu na ścianę z prysznicem bez brodzika, za to z odpływem liniowym.

Na łazienkowych ścianach w niewielkiej przestrzeni genialnie sprawdzą się też spieki kwarcowe, które z powodzeniem zastąpią płytki marmurowe czy kamienne. By dowiedzieć się więcej na ich temat, zajrzyj do artykułu dostępnego w serwisie chcebudowac.pl: “Spieki kwarcowe w kuchni i salonie – modną alternatywą dla kamienia”.

Najmodniejsze dekory do małych łazienek

Jeżeli chodzi o dekory – w przypadku niewielkich formatów łazienek – lepiej zrezygnować z tych bardzo drobnych wariantów i postawić na takie, które sprawią złudzenie powiększenia przestrzeni.

W wąskich pomieszczeniach toaletowych, postaw na poziome listwy dekoracyjne z szerokimi wzorami, które „dodadzą” łazience wizualnej objętości. Z kolei w łazienkach niskich zdecyduj się na pionowe dekory z pionowymi wzorami, które sprawią wrażenie, że przestrzeń optycznie się wydłuży.

W obu przypadkach sprawdzą się modne glazury dekoracyjne np. Coraline Brown i Tempre Grey, które – w zależności od orientacji, w jakiej zostaną ułożone na ścianie, pozwolą Ci uzyskać pożądany efekt. Zamówisz je na Klink.pl.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep Klink.pl.