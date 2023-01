Pomysły na oświetlenie w mieszkaniu – styl skandynawski

Skandynawskie projektowanie oświetlenia polega na znalezieniu idealnej równowagi światła, formy i materiału. Twórcy tych świateł są mistrzami w swoim rzemiośle i poświęcają najwyższą uwagę i dbałość o szczegóły każdemu stworzonemu przez siebie produktowi. Projektując oświetlenie domu, zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę poniższe skandynawskie oprawy oświetleniowe. W tym artykule omówimy oświetlenie skandynawskie.





Proponowane style lamp.

Prosty, zwisający

Prosta, nowoczesna lampa wisząca jest idealnym dodatkiem do każdej przestrzeni inspirowanej hygge. Biały klosz w kształcie bębna pasuje do minimalistycznej estetyki stylu hygge, a czarny przewód uzupełnia go, zapewniając doskonały kontrast. To łatwy i niedrogi sposób na wprowadzenie hygge do Twojego domu!

Biała zawieszka

Jeśli chcesz uzyskać bardziej tradycyjny skandynawski wygląd, wypróbuj ten klasyczny projekt. Delikatnie rzuca światło poniżej miejsca, w którym wisi. Biały kolor nawiązuje do minimalistycznego motywu hygge, ale sferyczny kształt i odblaskowa strona klosza przyciągają wzrok. Geometryczny wzór świetnie nadaje się również do dodawania ciekawości i ciepła do Twojej przestrzeni!

Czarna metalowa lampa podłogowa

Idealna do podświetlenia fotela do czytania lub ulubionego mebla. Czarna metalowa lampa podłogowa z tradycyjny wyglądzie nigdy nie wyjdzie z mody. Eleganckie linie lampy są równoważone ciepłym blaskiem żarówki, dzięki czemu jest ona wyrazistym elementem w każdej przestrzeni.

Lampa stołowa

Lampa stołowa Panthella to ponadczasowy i kultowy element zaprojektowany przez wpływowego duńskiego architekta i projektanta Vernera Pantona na początku lat 70. Posiada organiczny, rzeźbiarski kształt, a klosz z matowego białego opalizującego szkła odbija światło w dół, tworząc równomierny blask, który wydaje się miękki i przytulny. Szklana lampa stołowa to idealny wybór dla każdego, kto szuka światła, które jest zarówno stylowe, jak i funkcjonalne. Jego elegancki, modernistyczny kształt doskonale współgra z różnymi współczesnymi meblami, a sama prostota pozwala dopasować go do praktycznie każdej aranżacji.

Różnorodne opcje oświetlenia są dostępne w szerokiej gamie rozwiązań. Możesz wybierać spośród np. przezroczystych szklanych kloszy, które umożliwiają promieniowanie światła na zewnątrz we wszystkich kierunkach. Możesz zdecydować się na kolorowe, które zabarwią światłem twoje wnętrze. Możesz też zastosować klosze mleczne, które zasłonią żarówkę i spowodują, że światło będzie miękkie, i nie będzie tak razić oczu. Możesz też zastosować klosze, które skierują światło w określoną stronę.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył właściciel serwisu przedsiebiorczosc-48h.pl.