Projektowanie wnętrz – jak dobrać wielkość telewizora?

Nie wiem czy jest to pozytywne czy negatywne zjawisko ? Nie będziemy się nad tym zastanawiać. Jest jak jest i trzeba to zaaranżować. Ten tajemniczy początek nie jest wcale tajemniczy bo tytuł zdradza na wstępie o czym będzie mowa.





O telewizorze oczywiście, a tak naprawdę o ścianie telewizyjnej. Bo zaprojektować miejsce na telewizor to za mało. To obowiązkowy punkt w projekcie wnętrz mieszkania czy domu. Zaproponować pomysł na całą aranżację ściany telewizyjnej. I co by nie mówić w wielu projektach wnętrz jest to centralny punkt w salonie.

Jak dobrać wielkość telewizora?

Zatem do sedna. Jaki rozmiar telewizora będzie odpowiedni w naszym salonie? Przytłaczająca większość odpowiedziała by:”możliwie największy”. Na co cała reszta przytaknęła by z aprobatą. Ale są zasady i wytyczne które w oparciu o badania podają dokładnie jaki powinien być rozmiar telewizora w zależności od tego jak daleko od niego siedzimy. Czytaj – jak duży posiadamy salon.

I tak. Zaczynając od 40 cali bo mniejszy to nie ma co. Chcąc taki ekran powiesić w swoim salonie najlepiej jeśli będziemy siedzieć od 1,5 do 3 metrów od niego. Jeśli i mamy miejsce by usiąść od 1,75 do 3,5 metra od ekranu, projekt wnętrz może śmiało uwzględniać 46 calowy ekran. Na 52 całe potrzebujemy już od 2 do 4 metrów. Oglądanie z takiej właśnie odległości zapewnia właściwy komfort. Za to w dużym salonie gdzie miejsca jest sporo i możemy usiąść od 2,2 do 4,6 metra od ekranu. Projektant wnętrz może śmiało sugerować 60 calowy telewizor.

Na jakiej wysokości powiesić telewizor?

Tu właściwa odpowiedź zależy od kilku czynników. Od wysokości kanapy i samego oglądającego oraz odległości odbiornika od kanapy. Co do ogólnej zasady to jest taka, że środek ekranu powinien znajdować się na wysokości oczu oglądającego. Takie usytuowanie powoduje, że spojrzenie będzie zrelaksowane, a oglądanie nawet dłuższy czas nie będzie powodowało napięcia w szyi, ramionach i barkach. Jeśli zatem wysokość siedziska to zwykle około 45 cm od podłogi i dodamy do tego osobę siedzącą. Wysokość jej oczu to 100-110 cm od gotowej podłogi.

Jeśli na takiej wysokości umieścimy środek ekranu, to będzie bardzo dobrze

Oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna i dopuszcza się odstępstwa od tej zasady wg. indywidualnych upodobań. W dużym salonie gdzie telewizor oddalony jest znacznie od kanapy. Można powiesić go nieco wyżej. Ale maksymalnie tak, że wysokość wzroku będzie na dolnej krawędzi ekranu. Wygodnie też ogląda się filmy na ekranie usytuowanym poniżej wskazanej linii 110 cm. Ale to też już sprawa indywidualna.

Jak przygotować miejsce na telewizor?

Projektowanie wnętrz mieszkania czy domu w założeniu ma z wyprzedzeniem odpowiadać na pytania które padną z czasem. Chcę się tu odnieść do instalacji samego urządzenia. Jak wszystkim wiadomo to urządzenie elektryczne korzystające z danych dostarczanych z zewnątrz. Nieuchronnie więc pojawią się przewody. Na aranżacjach wnętrz często widzimy wiszący na ścianie ekran bez przewodów i kabli, a działa. Można uzyskać taki efekt z łatwością ale trzeba o to zadbać z wyprzedzeniem.

Co musimy wykonać żeby nasz telewizor wyglądał dobrze na ścianie?

Przepust na przewody

To kanał wykonany w ścianie na etapie prac budowlanych w który wpadają wszystkie przewody za ekranem telewizora i wychodzą za szafką RTV przy podłodze. W taki o to sposób unikniemy wiszących kabli z pod telewizora.

Gniazda elektryczne oraz tv/sat. Nie polecam umieszczania gniazda 230V za odbiornikiem. Będzie przeszkadzało jeśli chcemy powiesić go możliwie blisko ściany. Gniazda najlepiej zaprojektować za szafką RTV tuż przy wylocie naszego przepustu na przewody. Kolejna rzecz to przyłącze do internetu. Warto gniazdo internetowe umieścić w pobliżu telewizora. Na chwilę obecną odbiorniki dają możliwość korzystania z aplikacji i serwisów internetowych z poziomu oprogramowania telewizora.



Podłączenie tzw. po kablu, usprawni i przyspieszy transfer, a tym samym komfort korzystania. Na tak przygotowanym miejscu telewizor i szafka RTV będą maskowały całe zaplecze techniczne jakiego odbiornik potrzebuje. A ekran będzie wyglądał na ścianie „czysto” i estetycznie.

Doskonałym uzupełnieniem będzie zaplanowanie oświetlenia tak by tworzyło nastrojową kinową scenę. Ale to już oddzielne zagadnienie.

Merytorycznego wsparcia w wyborze odpowiedniego rozmiaru telewizora do wnętrza udzielił Architekt Michał Strawa, więcej cennych rad znajdziemy w artykule: Jak urządzić małą łazienkę w bloku – projektant wnętrz radzi!

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył Michał Strawa.