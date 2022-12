Przekaźniki czasowe – budowa i zastosowanie

Przekaźnik czasowy to rodzaj osprzętu elektrycznego, określanego także mianem timera. Funkcje takiego urządzenia opierają się na sterowaniu określonym działaniem (włączaniem lub wyłączaniem) obwodu w wybranym odcinku czasu. W jakim celu można używać osprzętu takiego typu? Jak zbudowane są przekaźniki czasowe i na jakiej zasadzie działają?





Co to jest przekaźnik czasowy?

Dostępne w sprzedaży przekaźniki czasowe są dość prostymi w budowie i obsłudze podzespołami, które mogą w dużej mierze usprawnić pracę urządzeń różnego rodzaju, przede wszystkim domowych, ale i używanych także na większą skalę.

Ich działanie można wyjaśnić najprościej jednym zdaniem – przekaźniki czasowe, czyli timery, służą do wyłączania lub załączania urządzeń, nadając im tym samym charakter częściowo zautomatyzowany. Moment uruchomienia bądź wyłączenia danego obwodu użytkownik może ustalić indywidualnie poprzez określenie długości odstępów czasowych w jego pracy, dostosowując funkcjonalność przekaźnika do swoich potrzeb.

Sterowanie czasowe z wykorzystaniem przekaźników może obejmować działania takie, jak:

opóźnione włączenie lub rozłączenie – analogicznie za pomocą przekaźników rewersyjnych i awersyjnych ,

, załączanie i wyłączanie urządzenia w stałych odstępach czasowych – za pomocą przekaźników czasowych z opcją impulsowania ,

, czasowe kontynuowanie działania urządzenia jeszcze po jego wyłączeniu – z użyciem przekaźników z funkcją tak zwanego podtrzymania.

Zastosowanie przekaźników czasowych

Przekaźniki czasowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony użytkowników oczekujących wygody i bezpieczeństwa w trakcie wykorzystywania funkcji sterowania czasowego.

W zależności od ich przeznaczenia, przekaźniki te są wykorzystywane w automatyce przemysłowej. Znajdują zastosowanie w konstrukcjach maszyn, w tym chociażby w urządzeniach sterowanych numerycznie (CNC). Powszechnie osprzęt do sterowania czasowego znaleźć można w większych systemach obiektowych, takich jak wentylacja budynku czy jego oświetlenie.

W warunkach domowych z przekaźnikami czasowymi można spotkać się chociażby w nowoczesnych budynkach mieszkalnych, gdzie takie sterowniki stanowią podstawę systemów typu smart home. Przystosowane do montażu na szynie DIN czy też bezpośrednio w puszce elektrycznej sterują wówczas wybranymi obwodami urządzeń lub domowych systemów: wentylacyjnych, oświetleniowych, grzewczych.

Jak zbudowany jest przekaźnik czasowy?

Charakterystyczną cechą przekaźników czasowych jest ich konstrukcja. Dzięki budowie modułowej osprzęt ten nadaje się do rozbudowywania poprzez łączenie czy rozdzielanie kolejnych elementów. Zewnętrzna obudowa przekaźnika może prezentować się inaczej w zależności od modelu czy producenta – ma to związek głównie z przeznaczeniem osprzętu. Z jednej strony przekaźniki powinny być prawidłowo osłonione przed wpływem ewentualnych czynników mogących zakłócać ich pracę, z drugiej konieczne jest dostosowanie ich konstrukcji do budowy konkretnej sieci elektrycznej czy systemu, z którym będą współpracować. Między innymi ze względu na takie różnice dobór odpowiednich modułów do obsługi sterowania czasowego warto zlecić specjaliście.

Omawiając budowę przekaźnika czasowego nie należy pomijać także kwestii jego konstrukcji wewnętrznej. Chociaż osprzęt tego rodzaju nie wydaje się zbyt skomplikowany, nie można pominąć istotnych elementów odpowiadających za jego funkcjonalność. Wśród nich znajdują się, między innymi:

fotoemitery oraz fotodetektory,

moduł czasowy,

cewka,

gniazda z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi.

W konstrukcji przekaźnika czasowego znajdziesz również diody sygnalizacyjne czy pokrętła. Te drugie, jak zapewne nietrudno się domyślić, służą bezpośrednio do regulacji parametrów pracy osprzętu. W zależności od ostatecznego przeznaczenia, konstrukcji czy funkcjonalności wybranego modelu przekaźnika, za pomocą pokrętła możliwe będzie ustawienie trybu jego pracy czy też nastawienie zakresu oraz nastawy czasu. Zależności pomiędzy takimi wartościami mogą wydawać się z początku odrobinę zawiłe, jednak poprawne ustawienie pozycji pokrętła zapewni nieprzerwaną, poprawną pracę przekaźnika czasowego w każdej sytuacji.

W ofercie producentów sprzętu elektrycznego znajdują się przekaźniki dostosowane do określonych wymagań tak systemu, jak i przyszłego użytkownika. Do najprostszych modeli należą przekaźniki czasowe jednofunkcyjne, natomiast w przypadku większych wymagań należy sięgnąć po warianty wielofunkcyjne (obsługujące od dwóch do więcej funkcji, co ułatwia zastosowanie także w bardziej skomplikowanych układach elektrycznych).

Szeroki wybór profesjonalnego sprzętu elektrycznego, znajdziesz w sklepie https://dlaelektrykow.pl.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep dlaelektrykow.pl.