Przemyślany zakup wyposażenia łazienki w 3 krokach

Przygotowanie projektu łazienki to niezwykle ważny etap budowy i remontu mieszkania. Przemyślany układ ceramiki i sprzętów ma ogromy wpływ na komfort podczas korzystania z niej. Co ważne, wystrój pomieszczenia powinien współgrać z gustami domowników. Aby osiągnąć efekt idealny, trzeba dobrze przemyśleć układ i dobór wyposażenia łazienki. Pomoże w tym poniższy poradnik.





Styl łazienki decyduje o doborze wyposażenia

Jeden wiodący producent ceramiki czy zakupy w kilku sklepach?

Etap końcowy: wybór elementów wyposażenia łazienki

Projektowanie zawsze zaczyna się od koncepcji. Każdy, kto planuje remont mieszkania, ma w głowie chociażby zalążek pomysłu na nowe wyposażenie łazienki. Na tym etapie możemy dać ponieść się wyobraźni. Możemy zostać wierni trendowi na nowoczesne łazienki, pokusić się na wystrój klasyczny lub zaszaleć z czymś nietypowym, na przykład łazienką retro.

Wybrany przez nas styl wpłynie na to, na jaką ceramikę łazienkową się zdecydujemy. Na rynku znajdziemy mnóstwo różnych propozycji. Można zauważyć, że największą popularnością cieszy się ponadczasowa ceramika łazienkowa. Dla nas jako konsumentów to duży plus, bo możemy mieć pewność, że nawet za kilka lat nadal znajdziemy w sklepie części zamienne do naszych sprzętów sanitarnych.

Na rynku działa kilka firm, które specjalizują się w produkcji danego typu ceramiki. Dobrym przykładem jest firma Burlington, która oferuje przede wszystkim produkty w stylu angielskim. Podobnie jest w przypadku marki Flaminia – producenta ceramiki włoskiej.

Przed zakupem wyposażenia łazienki powinniśmy zadać sobie pytanie, czy chcemy zaopatrzyć się we wszystkie sprzęty u jednego producenta, czy wolimy kupić interesujące nas produkty w różnych miejscach. Pierwsze rozwiązanie pozwala nam zaoszczędzić czas i uzyskać lepszą gwarancję trwałości i serwisu, podczas gdy drugie może pociągnąć za sobą mniejsze lub większe oszczędności.

Na koniec pozostaje najprzyjemniejsza lub – dla niektórych – najbardziej karkołomna część urządzania łazienki, czyli wybór konkretnych sprzętów. Część z nich prawdopodobnie wybraliśmy już na etapie pomysłu, więc pozostaje się zastanowić, jak dopasować do nich pozostałe elementy. Pomyślmy: interesuje nas wanna wolnostojąca czy zabudowana? A może prysznic z zestawem natryskowym i akrylowym brodzikiem? Co umieścimy pod lustrem: umywalkę nablatową czy podblatową? Szafkę czy sam blat? Kiedy odpowiemy sobie na te i inne pytania związane z konkretnymi częściami ceramiki, zakupy staną się znacznie łatwiejsze i dużo bardziej przemyślane, a co za tym idzie – trafniejsze.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił serwis strefaluksusu.pl.