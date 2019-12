Na Święta Bożego Narodzenia i z okazji Nowego 2020 Rok chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Miłości – by rozkwitała, radości – by rozweselała, dobroci – by obrodziła, nadziei – by zawsze była, wytrwałości – by starczała, wiary – by skrzydeł dodała, światła, które rozświetla mrok i pomyślności na cały rok.

Pozdrawiam serdecznie

Przemysław Oziemblewski