Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek magazyn lub hurtownię bez solidnych i mocnych regałów. Prawidłowy i skuteczny obrót towarami różnych rodzajów wymaga ich zakupu. Są to meble magazynowe, które powinny się charakteryzować wysoką wytrzymałością, dobrą oraz bezpieczną konstrukcją, a także być dobrze dopasowane do konkretnych potrzeb. Na rynku możemy wybierać spośród wielu różnych typów regałów. Jednym z nich są regały półkowe.





Przestrzeń przechowywania

Najczęściej regały półkowe pojawiają się w sklepach, bibliotekach i magazynach i w każdej innej przestrzeni, która dostosowywana jest do przechowywania towarów o małych gabarytach. Najczęściej składowane są one w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, a łatwy dostęp do każdej półki ułatwia codzienną pracę oraz zachowanie porządku, który jest niezwykle ważny w każdej przestrzeni magazynowej. Z drugiej strony odpowiednio zaprojektowane regały półkowe są najlepszym sposobem, aby zaoszczędzić miejsce, a rozplanowanie powierzchni pionowej do przechowywania towarów jest w dalszym ciągu najskuteczniejszym sposobem funkcjonowania na przykład sklepów czy hurtowni.

Regał do każdej przestrzeni

Regały półkowe dostępne są w szeregu różnych wariantów. Co za tym idzie można je bez problemu dopasować do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki miejsca i towaru, jaki musimy przechować. Z zasady ten rodzaj regałów przeznaczony jest do ręcznej obsługi i najczęściej nie przekracza dwóch metrów wysokości. Takie parametry są idealne, gdy pracuje się z poziomu posadzki. Przy wykorzystaniu podestów lub drabinek wysokość modułu może wynosić nawet 2,5 metra. Z drugiej strony w wielu magazynach można się spotkać z piętrowym ustawieniem regałów, a cała konstrukcja oparta jest wówczas na wykorzystaniu antresol i pomostów, które ułatwiają obsługę, ale również stabilizują całość i zapewniają bezpieczeństwo. To właśnie ten parametr jest istotny przy planowaniu rozkładu regałów półkowych, ich wielkości oraz pojemności.

Funkcjonalne i bezpieczne

Lekkie regały półkowe są mobilne i w wielu wariantach pozwalają również na szybką zmianę wysokości półek, co ułatwia magazynowanie towarów o różnej wielkości. Dlatego właśnie jest to najczęściej wybierany rodzaj przestrzeni magazynowej do sklepów. Pewnego rodzaju elastyczność i modułowość oraz wytrzymałości całych konstrukcji sprawiają, że dość prosta w swojej konstrukcji rzecz staje się niezwykle funkcjonalna. Dwie pionowe ramy są podzielone poziomymi półkami, które mają dużą wytrzymałość nośną, a z drugiej strony stabilizują całość. Ten ciąg regałowy można dowolnie zestawiać i rozbudowywać, ale warto pamiętać, że głębokość półek powinna być czterokrotnie mniejsza od wysokości regału.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła firma skuteczni.pl.