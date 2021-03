Remont łazienki – na czym się skupić?

Łazienka to niezbędna przestrzeń w każdym mieszkaniu. Jej remont to zazwyczaj najtrudniejsza kwestia – wiąże się z utrudnieniem w korzystaniu i sporymi kosztami. Na szczęście ten proces można nieco usprawnić. Jak przygotować się na remont łazienki? Co możesz łatwo zmieniać? Te i inne wskazówki znajdziesz w naszym poradniku.





Zmiana aranżacji – czy zawsze musi oznaczać całkowity remont?

Sposób, rodzaj i zakres zmian należy ustalić już na etapie planowania. Dzięki temu przed rozpoczęciem remontu możesz określić jego koszt. Być może nie będzie potrzeba zmiana całkowita, co pozwoli skupić się na innych elementach i uniknąć dodatkowych wydatków.

Jeśli po prostu znudził Ci się dotychczasowy wygląd pomieszczenia, a nie dysponujesz dużym budżetem, to świetnym rozwiązaniem może okazać się wymiana akcesoriów i elementów dekoracyjnych. Możesz więc dać nowe elementy użytkowe, takie jak dozownik na mydło czy pojemniki na szczoteczki do zębów. Możesz też zmienić baterie przy umywalce, czy przy wannie. Takie elementy w nowym stylu odmienią wnętrze. Czasami tylko zmiana stylu tylko dodatków może odmienić całe wnętrze i dodać mu charakteru.

Być może wtedy się okazać, że Twoje wnętrze wcale nie wymaga całkowitego remontu. Inspiracji możesz poszukać w Internecie – na Instagramie i Pintereście, ale także w mieszkaniach znajomych.

Ważną kwestią jest podłoga. Jeśli do tej pory nie było tam dywanika – warto w niego zainwestować. Ten mały detal sprawi, że wnętrze stanie się przyjemne, komfortowe i przytulne.

Postaw na klimatyczne oświetlenie

Pamiętaj także o oświetleniu – ma ono duże znaczenie, szczególnie w małych wnętrzach. Oświetlenie jest elementem, o który warto zadbać. Nie jest to również element drogi, dzięki czemu możesz próbować nowych rozwiązań.

Kolejnym elementem, który w łazience odgrywa dużą rolę są meble. Nie musisz od razu kupować nowych mebli – to może wymagać od nas sporych kosztów. Jak wiele rzeczy – tą kwestią także możesz zająć się samodzielnie. Jeśli kwestią są zbyt nudne meble, możesz zająć się zmianą starych mebli – możesz je przemalować, zmienić uchwyty lub zastanowić się nad całościową renowacją.

Szukasz pomysłu na remont? Jeśli chcesz całkowicie zmienić wnętrze – musisz nastawić się na wydatki. Możesz postawić na minimalizm lub całościową metamorfozę.

Jeśli lubisz majsterkować i samodzielnie wykonywać metamorfozy, to możesz urządzić łazienkę tańszym kosztem. Przydadzą Ci się wtedy różne narzędzia. Możesz je kupić w sklepach internetowych. Zobacz ofertę profesjonalnych narzędzi – klucz dynamometryczny King Tony i klucz udarowy akumulatorowy DeWaltto.

Łazienka powinna być przede wszystkim funkcjonalna. To pomieszczenie, które służyć ma nie tylko wieczorem podczas odprężających kąpieli, ale także rankiem, gdy musisz wykonać makijaż i przygotować się do całego dnia.

W uporządkowanej i przytulnej łazience o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze będzie wykonywanie codziennych czynności. Coraz bardziej popularne stają się łazienki w stylu skandynawskim – białe i przytulne. Świetnie współgrają z pozostałymi elementami.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep drillo.pl.