Rodzaje akcesoriów meblowych do Twojego domu

Wyposażenie mieszkania w odpowiednie meble nadaje charakteru danej przestrzeni i jest to fakt wręcz niepodważalny. Ale mało osób zwraca uwagę na chociażby okucia meblowe, zawiasy meblowe, system szuflad i szafek i inne akcesoria meblowe. Tymczasem akcesoria na najwyższym poziomie, potrafią zmienić wystrój całego wnętrza. To detal decyduje o tym, jak prezentuje się dany pokój. Dziś wiele akcesoriów możemy kupić w sklepie internetowym. Czym są jednak akcesoria? Jakie są ich rodzaje i sposób montażu?





Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Akcesoria meblowe, czyli detal ma znaczenie

Znacie historie, wedle których na planach filmowych architekci wkładają wiele pracy i czasu, by doprecyzować każdy najmniejszy detal najmniejszego nawet rekwizytu, mimo że sam element w filmie widoczny będzie przez sekundę? Robi się to, aby zachować realizm opowieści, ale również dlatego, że nawet najmniejszy element tworzy klimat całości. To samo dotyczy produktów, jakimi są akcesoria do mebli.

Nie ważne czy urządzasz funkcjonalne biuro, czy szukasz mebli dobrej jakości do wyposażenia kuchni. Nie ważne czy czeka cię gruntowny remont, czy drobna renowacja i odświeżenie wnętrza – wybór odpowiednich elementów meblowych może stanowić klucz do indywidualnego wyglądu twojego lokum.

Mając do czynienia z akcesoriami meblowymi szukamy przede wszystkim towaru, który jest wykonany z wysokiej klasy materiału, dobrej jakości. Szukamy rozwiązań praktycznych i o odpowiednich parametrach technicznych. Użytkowanie akcesorii ma być komfortowe, proste, funkcjonalne, a także pasować do każdego stylu, niezależnie czy marzymy o stylu skandynawskim, czy loftowym. Ma odzwierciedlać nas i nasze wartości. Nie ważne czy kupujemy zawiasy do odrzwi, czy wyposażenie garderoby – produkt ma odpowiadać naszym potrzebom.

Podział akcesorii meblowych

Gdy uświadomimy już sobie, że akcesoria meblowe stanowią podstawę naszego wyposażenia, warto przejrzeć konkretny asortyment. Możemy tego dokonać w sklepie stacjonarnym, ale także wybrać ofertę, jaką proponuje sklep internetowy, bez wychodzenia z domu. Sklep online daje nam możliwość dostępu do dużej gamy różnorodnych produktów, możliwość ich zakupu w promocjach, jakich nie oferuje opcja stacjonarna, a także możliwa jest dostawa bezpośrednio pod drzwi klientów.

Akcesoria meblowe to grupa produktów, która wpływa na ogólny wygląd mebli, na ich estetykę oraz ogólny odbiór i wrażenie. Prócz walorów estetycznych posiadają oczywiście swoje funkcjonalne odzwierciedlenie. Drzwi bez klamki byłyby niepełne, a poza tym niemożliwe byłoby ich normalne otwieranie i zamykanie.

Do akcesorii można zaliczyć takie elementy jak: kółka i nóżki meblowe, uchwyty, podpórki, wieszaki, półki, zawiasy, zamki, prowadnice, podnośniki. Możemy rozróżnić poszczególne kategorie, przy czym dany producent ma tu znaczenie drugorzędne.

Najbardziej popularne elementy meblowe to zawiasy. Występuje ich wiele rodzajów, różniących się między innymi kątem rozwarcia, sposobem mocowania czy montowaniem na różnych powierzchniach. Wyróżnia się zatem zawiasy: nakładane, bliźniacze, wpuszczane, składane, narożne, do mebli bezuchwytowych, bezuskokowe, cichego domyku, puszkowe typu clip-on, dopełniające, tłoczkowe, skrzydełkowe, cylindryczne, środkowe, do drzwi szklanych, samodzielnie zamykające i otwierające szafki, kątowe (o kątach otwarcia 0°, 45°, 90°, 135°, 155°, 165°, 270°).

Prowadnice to produkty montowane w szafkach i szufladach, dostępne w opcji kulkowej, push to open czy montowane u dołu mebli. Wybierając odpowiednie prowadnice, zwróćmy uwagę na ich maksymalny udźwig oraz wytrzymałość.

W meblach tapicerowanych często montuje się podnośniki uchylno-składane, uchylno-nachodzące, korpusowe czy uchylne. Używane są głównie w wersalkach, narożnikach, siedziskach. Podnośniki wykonywane są najczęściej ze stali uprzednio piaskowanej oraz gumowych rolek.

Uchwyty i gałki meblowe to esencja akcesoriów do mebli. Wykonywane są w metali, drewna, tworzyw sztucznych. Są główną ozdobą bryły mebla i służą nie tylko otwieraniu i zamykaniu szafek, ale także nadają meblom charakteru. Dobierając chociażby złote gałki do stylowego, ale stonowanego mebla, nadamy mu z pewnością blasku.

Ostatnią omawianą tu grupą są kółka do mebli. Stanowią podstawę, dzięki której możliwe jest ich przemieszczanie. Występują kółka czołowe, łożyskowo-skrętne, proste i sztywne.

Montaż

Tak samo jak w przypadku montażu blatów w kuchni, tak przy montażu akcesoriów na miejscu docelowym, ważna jest sama technika montowania. Nóżki i kółka meblowe montuje się na cztery sposoby. Za pomocą jednego punktu przy użyciu wkrętu, czyli gałki. Drugi sposób to montaż za pomocą dwóch punktów – czyli instalowane w 2 miejscach na szerszym rozstawie. Kolejną metodą jest technika wpuszczania, która wymaga wywiercenie otworu w płycie i właściwego zamontowania. Ostatnia to metoda krawędziowa (profilowa, listwowa) – nie instaluje się jej na froncie.

Uchwyty do szafek umieszczane są z tyłu lub od góry i wówczas przykręcane.

Zakupując akcesoria meblowe poprzez sklep internetowy, z pewnością otrzymasz szczegółową instrukcję, dzięki której sam montaż nie powinien stanowić problemu.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis allegro.pl.