Rodzaje taśm LED

Coraz więcej osób decyduje się na wykorzystanie taśm LED do oświetlenia swojego mieszkania lub domu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na ich energooszczędność, długą żywotność oraz możliwość regulacji intensywności światła. Jednak, zanim zdecydujesz się na zakup takiej taśmy, warto wiedzieć, jakie są ich rodzaje oraz jakie masz możliwości w tej dziedzinie.





Taśmy LED – różne rodzaje.

Podstawowy podział taśmy LED wynika z rodzaju światła, które emituje.

Taśmy ze światłem białym

Taśmy emitujące światło białe występują w wersjach ze światłem o różnej temperaturze barwowej. Najczęściej dają światło ciepłobiałe, białe lub zimnobiałe. Są też wersje, które mają podwójne diody. Jedne o świetle ciepłobiałym WW, drugie o zimnobiałym CW. Korzystając z odpowiedniego sterownika, można regulować moc świecenia poszczególnego rodzaju diod. Daje to możliwość regulacji temperatury barwowej emitowanego przez taśmę światła. Możemy więc sami zadecydować czy chcemy mieć bardziej przytulne ciepłe światło, czy bardziej aktywizujące zimne światło. Możemy oczywiście też wybrać tamę ze światłem o konkretnej temperaturze barwowej.

Barwne taśmy jednokolorowe

Taśmy LED, które emitują światło o konkretnej barwie. Zazwyczaj są to: czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy lub zielono-niebieski.

Taśmy RGB

Taśmy RGB posiadają diody emitujące światło czerwone (R), zielone (G) i niebieskie (B). W zależności od ustawionej mocy świecenia tych barw można uzyskać dowolny inny kolor. Dzięki temu można wykorzystać je do stworzenia setek różnych kolorów i efektów. Taśmy RGB pozwalają na sterowanie kolorami za pomocą pilota, smartfona lub dedykowanego urządzenia. Są idealne do wykorzystania na przykład do tworzenia różnych nastrojów w pokoju czy podświetlenia telewizora.



Proste sterowanie do taśm LED RGB. Sterownik i pilot na podczerwień.

Taśmy RGBW

W poprzedniej taśmie RGB światło białe powstawało w wyniku wymieszania trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Nie jest to najlepszy sposób na uzyskanie światła białego. Dlatego są dostępne taśmy RGB, które posiadają dodatkową diodę białą. Oznaczenie takiej taśmy to RGBW. Wtedy taka taśma może świecić w dowolnym kolorze, ale może również dawać przyjemne światło białe. Należy też nadmienić, że są też taśmy, które łączą w sobie wersje RGB z diodami o różnej barwie białej – ciepłej (WW) oraz zimnej (CW). Czyli poza kolorową barwą światła dają również światło białe o regulowanej temperaturze barwowej.

Podział taśmy LED ze względu na napięcie zasilania

Wyróżniamy dwa rodzaje taśm LED ze względu na napięcie zasilania: taśmy niskonapięciowe oraz taśmy wysokonapięciowe.

Taśmy niskonapięciowe, jak sama nazwa wskazuje, wymagają zasilania niskim napięciem. Zazwyczaj są to wersje na 5V, 12V lub 24V. Taśmy wysokonapięciowe zasilane są z sieci elektrycznej 230V.



Taśma LED na 12V. Wartość napięcia pracy wydrukowana jest na taśmie.

Taśmy niskonapięciowe są bezpieczniejsze w użytkowaniu, właśnie ze względu na niskie — bezpieczne napięcie. Wymagają one jednak zastosowania specjalnego zasilacza. Niskie napięcie wymusza jednak przepływ wyższego prądu. Może to skutkować koniecznością zastosowania dodatkowych przewodów zasilających przy dłuższej taśmie LED.

Podział taśm LED ze względu na szczelność

Taśmy LED mają różną szczelność, co wpływa na ich odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć czy pył. Jest to bardzo ważna kwestia przy wyborze właściwej taśmy LED do konkretnego zastosowania.



Taśma LED z silikonową osłoną.

Najprostszymi i najczęściej stosowanymi taśmami są te o niskiej szczelności. Oznaczane jako IP20. Stosowane są np. do montażu w profilach.

Bardziej zaawansowane pod względem szczelności taśmy LED są idealne do zastosowań w miejscach narażonych na wilgoć lub pył. Są one zazwyczaj zabezpieczone specjalnymi pokryciami, które chronią je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Występują najczęściej w dwóch wersjach IP65 oraz IP67. Taśmy LED o wysokiej szczelności są jednak droższe, a ich montaż jest bardziej skomplikowany.

Podział taśm ze względu na ilość i moc diod

Ilość światła emitowana z metra taśmy LED jest uzależniona od mocy diod oraz od ich ilości, czyli gęstości upakowania. Gęstość rozmieszczenia diod ma też znaczenie ze względów wizualnych. Im są gęściej, tym tworzą bardziej zwartą linię świetlną. Wtedy jest wrażenie, że świto z taśmy jest jednolite, a nie składające się z punktów. Dlatego ilość diod na metr ma znaczenie.

Podział taśm ze względu na ich szerokość

Najbardziej popularne są taśmy o szerokości 10 mm. Nie jest to jednak jedyny rodzaj taśm. Coraz częściej pojawiają się taśmy węższe np. 8 mm, czy nawet 6 mm. Bywają też szersze.

Na pewno można jeszcze, by tu dodać jeszcze kilka innych podziałów taśm. Chociażby ze względu na barwę podłoża. Jest ona zazwyczaj biała, ale są też czarne. Są też taśmy nie tylko o równych bokach. Pojawią się też pewnie i inne ich odmiany. Ten rynek cały cza się rozwija i na pewno pojawią się jeszcze jakieś nowości z nim związane.

Na zakończenie

Dzięki swojej uniwersalności i łatwości montażu, taśmy LED zyskały sobie coraz większą popularność. Zwłaszcza wśród osób szukających prostych i skutecznych rozwiązań oświetleniowych.

Zalety taśm LED:

– Taśmy LED zapewniają jasne światło przy minimalnym zużyciu energii, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

– Dzięki swojej elastycznej konstrukcji, taśmy LED mogą być łatwo dopasowane do niemal każdego kształtu, co umożliwia tworzenie niestandardowych projektów oświetleniowych.

– Taśmy LED są trwałe i w zależności od wersji mogą być odporne na działanie warunków atmosferycznych, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność.

– Taśmy LED dostępne są w różnych kolorach i intensywnościach światła, co umożliwia łatwe dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i gustów.

– Tworzone światło z ich wykorzystaniem może być sterowane na różne sposoby: pilot, smartfon, sterowanie głosowe.

Podsumowując, taśmy LED są doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących funkcjonalnych, estetycznych i energooszczędnych źródeł oświetlenia. Ich zalety sprawiają, że są one coraz bardziej popularne wśród użytkowników domowych i biznesowych, a ich wykorzystanie w projektach oświetleniowych pozwala na uzyskanie wspaniałych efektów wizualnych.

Wybór odpowiedniego rodzaju taśmy LED zależy od Twoich potrzeb i preferencji. Przyjrzyj się zatem swoim potrzebom i zastanów się, do czego chcesz ją wykorzystać. Taśmy LED mają wiele zalet. Odpowiednio dobrana taśma może zmienić Twoje mieszkanie w magiczne miejsce pełne niezapomnianych wrażeń wzrokowych.