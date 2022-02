Rolety rzymskie do domu – czy warto je wybrać?

Rolety rzymskie to bardzo uniwersalny rodzaj rolet, który możemy z łatwością dopasować do dowolnego pomieszczenia. W zależności od wybranej tkaniny łatwo ustalimy przepuszczalność światła i stopień zaciemnienia przy całkowitym opuszczeniu rolety. Dlaczego warto się na nie zdecydować i jak wybrać opcję najlepszą dla siebie?







Roleta rzymska – co to jest?

Rolety rzymskie szyte z efektownych i po prostu pięknych materiałów to nie tylko idealny sposób na odcięcie się od świata zewnętrznego, ale również ozdoba sama w sobie. Ich charakterystyczna wykończona falbaną konstrukcja sprawia, że materiał przy zwinięciu tworzy efektowne, nakładające się na siebie fałdy. To rozwiązanie sprawdzi się praktycznie przy każdym stylu aranżacji wnętrz, jak i w niemalże każdym pomieszczeniu – począwszy od sypialni, a skończywszy na kuchni czy łazience. Rolety rzymskie zakupione w sklepie internetowym mogą być również unikalną ozdobą, jeżeli zdecydujemy się na tkaninę w niecodzienny wzór lub o bardzo wyrazistym kolorze. Jednocześnie, w pełni rozwinięte zapewnią nam również wysoki poziom komfortu i intymności, gdy będziemy tego potrzebować.



Największe zalety rolety rzymskiej

Jedną z największych zalet rolet rzymskich jest mnogość rodzajów do wyboru oraz bardzo łatwy montaż do ramy okiennej, ściany lub na karniszu rurowym. Możemy zdecydować się na rolety rzymskie woalowe, półprzezroczyste albo takie, których tkanina w ogóle nie przepuści promieni światła słonecznego. Ta ostatnia opcja jest szczególnie dobrym pomysłem do sypialni, zwłaszcza dla osób, które łatwo budzą się, jeżeli nie odpoczywają w całkowitej ciemności. Mechanizm podnoszenia i opuszczania jest również bardzo prosty w użytkowaniu. Do dyspozycji mamy sznurek rolety lub mechanizm koralikowy, w zależności od grubości i wagi wykorzystanej tkaniny, za pomocą którego bez problemu ustawimy ją w pożądanej pozycji.



Do jakich wnętrz pasują rolety rzymskie?

Wymiar zasłony w roletach rzymskich da się łatwo dopasować do praktycznie każdego typu okna. To czyni ją bardzo uniwersalnym wyborem. Dodatkowo możemy bez problemu wybrać tkaninę idealnie dostosowaną do pozostałych elementów stylu wnętrza. Rolety rzymskie świetnie sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach, w przypadku wykorzystania stylu skandynawskiego, czy przy różnorodnych wariantach stylu prowansalskiego, czy retro. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, zawsze warto zapytać o próbki tkanin do porównania, a następnie wykonać rolety rzymskie na wymiar – dzięki temu będziemy w stanie idealnie dopasować je do stylu naszego mieszkania.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep dekorujonline.pl