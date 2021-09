Rolety zewnętrzne – co warto o nich wiedzieć?

Coraz częściej spotykamy rolety zewnętrzne na elewacjach naszych domów. Cenimy je przede wszystkim za to, że dają nam poczucie prywatności i pomagają nam zadbać o nasze bezpieczeństwo. Co warto wiedzieć, zanim kupimy rolety zewnętrzne? Czym właściwie różnią się od rolet wewnętrznych?



Źródło zdjęcia: pixabay.com

Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Lato to jedna z najpiękniejszych pór roku. Ale to także czas, w którym najbardziej dotkliwie odczuwamy nadmiar promieni słonecznych. Warto się przed tym chronić, inwestując w funkcjonalne rozwiązanie, jakim jest zakup rolet. Jakie wybrać?

1. Rolety zewnętrzne — funkcje

Rolety okienne pełnią wiele funkcji. Chronią przed wścibskim okiem sąsiadów, osłaniają przed słońcem, a do tego stanowią piękną ozdobę.

Również o roletach zewnętrznych można powiedzieć, że łączą funkcje estetyczne i ochronne. Dzięki nim możemy dobrać odpowiednią ilość docierającego do pomieszczenia światła, które wpada do naszego domu, możemy też tłumić dochodzące z zewnątrz dźwięki. Montując rolety zewnętrzne, możemy zdecydowanie poprawić bilans energetyczny domu. Latem rolety będą zapobiegać nadmiernemu przestrzeganiu pomieszczeń, a zimą zapewnią nam izolację cieplną.

Warto także wspomnieć o walorach ozdobnych rolet, które są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. Możemy je dobrać tak, by idealnie uzupełniały się z elewacją budynku.

2. Rodzaje rolet zewnętrznych

Jeśli interesują cię rolety okienne zewnętrzne, pamiętaj o tym, że możesz je kupić w kilku rodzajach. Jakich?

Wyróżniamy:

rolety podtynkowe — idealne do domów będących w budowie

rolety natynkowe — montowane we wnęce okiennej

rolety naokienne — montowane są na elewacji

3. Rolety zewnętrzne a wewnętrzne: które wybrać?

Zastanawiasz się, czy lepiej zdecydować się na rolety wewnętrzne, czy też zewnętrzne? Nie poznasz właściwej odpowiedzi na to pytanie, dopóki nie przekonasz się, czym się od siebie różnią. Wyjaśniamy.

Rolety wewnętrzne i zewnętrzne różnią się przede wszystkim miejscem montażu, o czym świadczy już sama nazwa. Te pierwsze mocujemy w ramie okiennej, przy ścianie lub suficie. Te drugie z kolei do stolarki okiennej lub na elewacji budynku. Ale na tym różnice właściwie dopiero się zaczynają. Drugą ważną kwestią jest materiał, z którego wykonuje się rolety.

Rolety okienne wewnętrzne tworzy się z materiału lekkiego i uniwersalnego, czyli z różnych rodzajów tkanin. Z kolei roleta okienna zewnętrzna siłą rzeczy musi być wykonana z materiałów stabilniejszych, wytrzymalszych, np. aluminium lub PCV.

Wybierając rolety, pamiętaj także, że rolety wewnętrzne występują w wielu atrakcyjnych wariantach. Wśród nich są m.in.: rolety rzymskie, rolety okienne dzień noc, rolety plisowane, moskitiery, fotorolety, rolety wolnowiszące, rolety klasyczne, rolety zaciemniające, roleta mini.

Szeroki wybór rolet wykonanych z wysokiej jakości materiałów oferuje sklep internetowy dopasujrolety.pl.

4. Rolety antywłamaniowe: poczuj się bezpiecznie

Marzysz o roletach okiennych, dzięki którym poczujesz się w swoim domu lub mieszkaniu naprawdę bezpiecznie?

Z pewnością zainteresują cię rolety antywłamaniowe, które wykonane są z trwałego aluminium. Przy tym prowadnice okienne posiadają dodatkowe wzmocnienia, co minimalizuje ryzyko odgięcia i demontażu profilu rolety przez włamywacza. Do tego niewątpliwą zaletą jest wytrzymała konstrukcja rolet antywłamaniowych.

5. W jaki sposób czyścić i konserwować rolety zewnętrzne?

Montaż rolety już za tobą. Wyglądają pięknie, spełniają swoją funkcję. Jak o nie zadbać, by mogły to robić jak najdłużej? Pamiętaj o tym, by nie czyścić rolet zimą, szczególnie podczas mrozów, ale także w bardzo upalne dni. Podczas czyszczenia unikaj silnie działających środków czyszczących.

6. Czy warto posiadać rolety zewnętrzne i wewnętrzne?

Czy warto kupić rolety? A może warto zastąpić je czymś, co nie wymaga wiercenia otworów i korzystania z bardziej inwazyjnych metod?

Jeśli wybierzesz odpowiedni typ rolety (roleta zewnętrzne lub wewnętrzna, np. rolety dzień noc, rolety balkonowe itd.) i dopasujesz je do ram okiennych, z pewnością przez wiele lat będziesz zadowolony z zakupu. Rolety w różnych wersjach kolorystycznych (ciekawą opcją są pastelowe odcienie) zapewniają stylowy wygląd i stanowią oryginalny wystrój okien, chronią przed nadmiernym nagrzewaniem i innymi czynnikami, przez co zadowolą najbardziej wymagających Klientów.

7. Rolety zewnętrzne do okien dachowych: ile to kosztuje?

Rolety zewnętrzne są droższe od swoich wewnętrznych odpowiedników. Ale odpowiednio konserwowane i czyszczone będą nam służyć przez wiele lat. Są zatem bez wątpienia opłacalną inwestycją. Warto się na nią zdecydować również wtedy, gdy posiadasz okna dachowe. Niezależnie od pogody rolety zapewnią ci pełen komfort przebywania na poddaszu.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep dopasujrolety.pl.