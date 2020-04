Rozwiązania smart home w kuchni

Przyrządzanie posiłków to przyjemność sama w sobie, jednak niektóre czynności są bardzo pracochłonne. Kuchnia na miarę XXI wieku powinna być wyposażona w urządzenia, które usprawniają gotowanie. Warto zatem poznać rozwiązania smart home i cieszyć się nowoczesnymi ułatwieniami.





Czym jest smart home w kuchni?

Miano “inteligentnego urządzenia” nadaje się sprzętom, które wyposażono w technologie pozwalające wykroczyć poza tradycyjne przeznaczenie przypisane maszynom. Tak jest np. w przypadku telewizorów z dostępem do Internetu lub wielofunkcyjnych telefonów zwanych smartfonami. Tego typu technologie dotarły także do kuchni!

Wiele dodatkowych zastosowań zaliczanych do rozwiązań smart home w kuchni ma na celu jedynie uatrakcyjnienie sprzętu. Wprawdzie sprawny sprzedawca jest w stanie przekonująco uzasadnić wyższą wartość lodówki ze względu na wyposażenie jej w ekran pełniący funkcję telewizora, lecz w sposób bezpośredni takie poszerzenie produktu nie wpływa na jakość korzystania z niej, a już na pewno – na polepszenie standardu procesu przygotowywania potraw.

Z drugiej zaś strony, w ciągu ostatnich kilku lat wdrożono sporo pomysłów w ramach dążeń do stworzenia “inteligentnej kuchni”, które mają praktyczne przełożenie. Często myślą przewodnią było usprawnienie korzystania z kuchennej przestrzeni np. osobom o ograniczonej mobilności ruchowej. Z czasem rozwiązania okazały się na tyle dobrze zaprojektowane, że zaczęto je powszechnie stosować. Oto kilka wybranych przykładów.

Nowoczesna kuchnia – co warto zamontować?

Najnowsze modele wspomnianych już przed chwilą lodówek to nie tylko produkty, które umożliwiają obejrzenie w kuchni odcinka ulubionego serialu. Konstruktorzy poszli o krok dalej i postanowili rozwiązać konkretne problemy użytkowników. Podczas zakupów często zdarza się zapomnieć, jakich produktów brakuje do przyrządzenia potrawy. Zamontowanie drobnych kamer pozwala zajrzeć do wnętrza z poziomu aplikacji w telefonie. Już w supermarkecie można zatem dowiedzieć się, czy w lodówce jest jeszcze zapas najpotrzebniejszych produktów spożywczych.

Czym jeszcze może zaskoczyć tradycjonalistów nowoczesna kuchnia? Elektrycznie opuszczane szafki z pewnością są znacznym ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach. Przebudowanie całej kuchni wiązałoby się nie tylko ze sporym kosztem, ale i marnotrawstwem przestrzeni. W dzisiejszych czasach można zamontować specjalne windy schowane w okuciach, które wysuwają zawieszone pod sufitem meble na odpowiednią wysokość.

Wyposażenie inteligentnej kuchni

Warto wspomnieć także o akcesoriach kuchennych używanych na co dzień, które też dotknęła technologiczna rewolucja. Ilekroć zdarza się przypalić jedzenie na patelni, pojawia się myśl o takim naczyniu, którego nie trzeba stale pilnować. Ono już istnieje, co potwierdza wyprodukowanie garnków z cyfrowym termokontrolerem.

Programowanie uchwytu umieszczonego na pokrywie trwa zaledwie chwilę. Po odpowiednim czasie naczynie samo wyśle sygnał do telefonu lub czujnika, który można zabrać do pokoju, że danie jest gotowe. Podobnie jest z czajnikami i ekspresami do kawy. Samoczynnie uruchamiają się o oznaczonej godzinie, aby tuż po przyjściu z pracy ich właściciel mógł napić się gorącej kawy. Można zatem śmiało stwierdzić, że smart home w kuchni to nie melodia przyszłości, lecz przyjemna w obsłudze teraźniejszość.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis fixly.pl.