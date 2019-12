Spieki kwarcowe – zastosowanie w nowoczesnym wnętrzu

Nowością na rynku polskim są spieki kwarcowe. Są to materiały składające się wyłącznie z naturalnych minerałów takich jak piasek kwarcowy, skały granitowe, iły łupkowe oraz pigmenty ceramiczne. Spieki kwarcowe powstają w procesie mielenia, prasowania oraz wypiekania w specjalnych, hybrydowych piecach. Dzięki temu spieki kwarcowe mają wyjątkowe własności co powoduje, że są one absolutnie odporne na powstawanie plam lub zarysowań.





Wiele różnych kolekcji występujących w różnych kolorach sprawia, że każdy, nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie. Jedną z wiodących firm produkujących spieki kwarcowe jest firma Laminam.

Laminam

Laminam jest włoskim producentem wielkoformatowych płyt wykonanych ze spieków kwarcowych. Firma powstała w 2001 r. i na przestrzeni lat stała się rozpoznawalną marką na skale światową, o czym świadczą liczne nagrody. Laminam stawia sobie za cel połączenie wysokiej jakości materiałów z dbałością o środowisko. Spieki kwarcowe wykonane są z naturalnych tworzyw. Przy ich produkcji stosuje się technologię zakładającą niskie zużycie energii, brak emisji trujących substancji i minimalną emisję CO 2 , a także w pełni odnawialne produkty. Laminam może się poszczycić bogatą ofertą spieków w trzech formatach, wszechstronnością wykończeń i szerokim wachlarzem kolorystycznym. Produkty te są niezwykle odporne na działanie temperatury, wody oraz drobne uszkodzenia mechaniczne. Spieki kwarcowe mają szerokie zastosowanie. Świetnie sprawdzą się w łazience pod prysznicem, w kuchni na ścianach lub jako blaty czy w salonie jako nietuzinkowa ozdoba.

Spiek kwarcowy – nowoczesny, ciekawy i naturalny materiał

Spieki kwarcowe stają się coraz bardziej pożądanym materiałem wykończeniowym domów i mieszkań. Dzięki swojej trwałości, mnogości wzorów i wielu możliwościom zastosowania – cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów.

Charakterystyczne cechy spieków kwarcowych

Spieki kwarcowe to materiał całkowicie naturalny, jednak w takiej postaci nie występuje w środowisku naturalnym. Spieki powstają w procesie mielenia, prasowania i wypiekania w piecach hybrydowych w bardzo wysokiej temperaturze. Składają się wyłącznie z naturalnych minerałów piasku kwarcowego, iłów łupkowych, skał granitowych i pigmentów ceramicznych. Mają wyjątkowe właściwości, m.in. są odporne na zarysowania, powstawanie plam i warunki pogodowe. Doskonale sprawdzą się jako materiał wykończeniowy.

Praktyczne blaty kuchenne i łazienkowe

Płyty wielkoformatowe nadają wnętrzom szyku i elegancji. Stosując je w łazienkach uzyskamy powłokę, która jest wyjątkowo odporna na plamy i wilgoć. Na powierzchni spieków nie rozwija się pleśń i grzyb, co ma duże znaczenie w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Posłużyć nam one mogą do wykończenia ścian, podłóg, frontów meblowych czy blatu umywalkowego.

Spieki są odporne na tzw. „szok termiczny”, dlatego idealnie sprawdzą się jako blat kuchenny, na który bez obaw można odstawić gorące naczynie kuchenne lub obudować nimi kominek w salonie. Nie groźne są im także uszkodzenia mechaniczne czy zarysowania nożem, a ponieważ przeciwdziałają rozwojowi różnych bakterii, nadają się do kontaktu z żywnością. Spiek są łatwe w utrzymaniu czystości, dlatego też warto nimi wykończyć ścianę nad blatem kuchennym.

Nowoczesny salon

Spieki kwarcowe nadają pomieszczeniom lekkości i estetyczności. Dlatego też idealnie sprawdzą się również w salonach tworząc nowoczesny design. Aranżując wystrój salonu możemy połączyć spiek np. z drewnem. Takie połączenie jest ciekawym rozwiązaniem np. dla stołu. Spiek, jako blat owego stołu na pewno zaintryguje każdego.

Spieki na tarasie i w ogrodzie

Spieki wielkoformatowe mogą być ozdobą tarasu i ogrodu. Można je montować tworząc ciekawe ścieżki wśród roślin czy chodniki wokół domu.

Zastosowanie spieków wielkoformatowych w domach i mieszkaniach jest obecnie bardzo modne. Są one praktyczne i łatwe w użyciu. Ich niebywałą zaletą jest fakt, iż nie zmieniają one barwy pod wpływem słońca, są odporne na anomalia pogodowe, mają wszechstronne zastosowanie, a wnętrzom nadają niebanalny i nowoczesny wygląd. Są gwarancją jakości.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła pracownia HomeKONCEPT.