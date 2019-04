Świece zapachowe i inne sprawdzone sposoby na piękny zapach w Twoim domu

Zapach to element, któremu przypisuje się szczególne znaczenie. Wiele aromatów przywołuje przyjemne wspomnienia, budzi określone emocje i wpływa na samopoczucie. Zapach, który unosi się w Twoim domu, nieświadomie odbierany jest przez każdego, kto Cię odwiedza. Może on sprawić, że wnętrze od razu wyda się gościom zadbane, czyste i przytulne. Sprawdź, jak zadbać o to, by w Twoim domu zawsze roztaczały się przyjemne aromaty.

Odświeżacz powietrza – gotowy lub przygotowany własnoręcznie

Popularnym rozwiązaniem, dla osób, które chcą cieszyć się pięknym zapachem, są odświeżacze powietrza. W sklepach z akcesoriami do domu znaleźć można dziesiątki różnych produktów – w sprayu, żelu lub innych formach. Ich niewątpliwą zaletą jest niska cena oraz łatwa dostępność.

Jeżeli masz jednak ochotę, możesz samodzielnie przygotować odświeżacz powietrza – będzie to nie tylko bardziej ekonomiczne, ale także ekologiczne rozwiązanie. Wystarczy Ci ładny pojemnik (który będziesz mógł umieścić w widocznym miejscu domu), soda oczyszczona oraz ulubiony olejek eteryczny. Sodę oraz olejek zapachowy umieść w pojemniku. Pierwsza substancja będzie pochłaniać nieprzyjemne aromaty, druga zapewni piękny, świeży zapach.

Świece zapachowe – praktyczne i nastrojowe

Świetnym sposobem, przy pomocy którego nadasz swoim wnętrzom pięknego zapachu, są świece. W sklepach z akcesoriami do domu znajdziesz setki rozmaity modeli o wielu zróżnicowanych zapach. Bez problemu znajdziesz wśród nich swój ulubiony aromat.

Niewątpliwą zaletą świec zapachowych jest to, że oprócz przyjemnego aromatu, zapewniają także przytulny, intymny nastrój. Pamiętaj jednak, by nie pozostawiać zapalonych świec bez nadzoru – używaj ich tylko w tym pomieszczeniu, w którym aktualnie przebywasz.

Kwiaty i zioła – świeże lub suszone

Świeże kwiaty nie tylko wprowadzają do domu piękny zapach, ale także dekorują pomieszczenia. Podobną funkcję mogą pełnić pęczki świeżych ziół. Niestety, korzystać z nich można głównie wiosną i latem. Podczas chłodnych miesięcy ceny ziół oraz ciętych kwiatów mogą być bardzo wysokie, a wiele ich odmian może być po prostu niedostępna.

W miesiącach, w których nie masz dostępu do świeżych ziół i roślin, możesz korzystać z potpourri, czyli mieszanki suszonych roślin i olejków zapachowych. Tę oryginalną dekorację możesz kupić lub przygotować samodzielnie. Wystarczy, że w ładnym naczyniu umieścisz suszone zioła oraz płatki kwiatów, a następnie wymieszasz je z olejkiem eterycznym o Twoim ulubionym aromacie. Potpourri może stanowić ciekawą dekorację, więc bez obaw ustawiaj je w centralnych punktach pomieszczeń, np. na stole.

Sprawdź świece zapachowe na https://mghome.pl/swiece-zapachowe.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep mghome.pl.