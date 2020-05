Tapetowy zawrót głowy – fototapeta na ścianę

Przestrzenie w których żyjemy, mieszkamy, czy też pracujemy powinny być zagospodarowane tak, byśmy dobrze się w nich czuli. Efektywne i efektowne estetycznie rozwiązania pozwolą nam na uzyskanie dobrostanu, dzięki któremu nasze codzienne życie nabierze dodatkowego kolorytu. Będziemy się czuli lepiej w miejscu, mogąc je zaadoptować do naszych potrzeb. Jednym z ciekawszych, będących w zasięgu naszej ręki, rozwiązań całkowicie odmieniających wnętrze firmy, sklepu, biura lub mieszkania jest fototapeta na ścianę.





Fototapeta na ścianę

Niewielki koszt, duża zmiana

Poszukując pomysłów, dzięki którym nasza ściana zyska nową oprawę, a cały pokój zmieni się nie do poznania, może być niebanalna tapeta w dowolnym rozmiarze, ze zdjęciem rodem z naszych marzeń. Poszukując tego typu rozwiązań, warto wejść np. na stronę www.fototap.pl/fototapety. Znajdziemy tam fototapety nieodwracalnie odmieniające klimat sypialni albo sali konferencyjnej. Jedyną granicą będzie tutaj nasza wyobraźnia oraz styl w jakim chcemy utrzymać dane pomieszczenie. Nie każdy z nas lubi wielkie nieożywione powierzchnie ścian. Można to łatwo odmienić przeglądając propozycje w sieci. Wybór może być trudny, bo wzorów tapet jest całe multum, ale wcześniej czy później dokonamy go, a powierzchnia za naszymi plecami zyska zupełnie inny wymiar.



Fototapeta – maki

Fototapeta na ścianę – zdjęcie, które zmienia przestrzeń

Fototapety na ścianę są utrzymane w różnorodnych konwencjach estetycznych. Znajdziemy więc propozycje z elementami roślinnymi, górskimi, dużymi powierzchniami w kształty geometryczne, utrzymane w jednym kolorze, a także takie optycznie powiększające niewielkie pomieszczenia. Bardzo dobrze fototapeta na ścianę będzie się prezentowała, np. w restauracji serwującej kuchnię, np. włoską. Może ona podkreślać śródziemnomorski klimat naszego przedsięwzięcia. Ceny fototapet zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za wzór i uzależnione są od wybranego rozmiaru. Najważniejsze, by wybrać taki pomysł, z którym będziemy się dobrze czuli na co dzień. Jeśli decyzja co do fototapety obejmuje pomieszczenie, w którym będzie przebywać więcej osób, warto ją z nimi skonsultować, tak aby wszyscy dobrze się z nią czuli.



Fototapety na ścianę np. do sypialni

Wiele propozycji, masa możliwości

Kolorowa fototapeta z motywami z ulubionej bajki, czy książki może wspaniale ożywić pokój dziecka, zaludniając przestrzeń bliskimi mu motywami. Także niepozorna sypialnia w małym mieszkaniu, może stać się miejscem, którego nie poznamy po remoncie. Bez trudu uzyskamy efekt przytulności, ciepła, czy też bezpiecznej przestrzeni. Zdjęcia umieszczone na wytrzymałej, łatwo zmywalnej tapecie mają potężną moc i potrafią od ręki zmienić zwykły pokój czy biuro w przestrzeń pełną marzeń, inspirującą kolorami oraz obrazem. Dzięki takiemu twórczemu podejściu do otaczających nas ścian, uzyskamy zupełnie nową jakość, która pozostanie z nami na dłużej.

Prosto, łatwo, piękniej

Tapety tego typu są bardzo łatwe w montażu, a także bez trudu można je usunąć w przyszłości, np. gdy nasza pociecha dorośnie i poprosi o zmianę wystroju swojego pokoju. Wszystkie produkty sklepu fototap.pl posiadają niezbędne certyfikaty oraz atesty. Dzięki fototapecie nasze życie może nabrać zupełnie innego smaku.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep fototap.pl.