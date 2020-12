Oświetlenie w kuchni

Kuchnia jest niewątpliwie wizytówką naszego domu. Nie da się ukryć, że w pomieszczeniu tym spędzamy sporą ilość czasu – przygotowujemy posiłki, rozkoszujemy się smakiem pysznej kawy, rozmawiamy z najbliższymi czy przyjmujemy gości. Warto więc zadbać o odpowiednią aranżację kuchni. Powinna być nie tylko pięknie urządzona, ale również funkcjonalna.



Nieodłącznym elementem wyposażenia kuchennego jest typ oświetlenia. Odpowiednio dobrana lampa zapewni komfort i bezpieczne wykonywanie wszelkich czynności w kuchni. Ponadto będzie doskonałym uzupełnieniem wystroju wnętrz. Jakie oświetlenie do kuchni wybrać? Jakie są trendy oświetleniowe na rok 2021? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej.

Jak wybrać oświetlenie do kuchni?

Urządzenie kuchni niewątpliwie wymaga sporo uwagi. Pomieszczenie to powinno być nie tylko przepięknie urządzone, ale również ułatwiać codzienne funkcjonowanie domownikom, szczególnie wieczorową porą. Jak więc połączyć estetykę z praktycznością?

Zanim przystąpimy do wyboru lamp oświetleniowych, najpierw warto zaplanować, jak dokładnie będzie wyglądać pomieszczenie. Dzięki temu z pewnością unikniemy błędów, a oświetlenie będzie należycie spełniało swoją funkcję. Wybór odpowiedniego modelu zależy od kilku kryteriów, a mianowicie rozmiaru kuchni, wysokości stropu, specyfiki pomieszczenia. Nie bez znaczenia jest również styl aranżacji.

Główne źródło światła, czyli oświetlenie sufitowe powinno równomiernie oświetlać całe pomieszczenie. Niewątpliwie ma to wpływ na bezpieczeństwo podczas przygotowania posiłku czy wielu innych czynności, które wykonujemy w kuchni na co dzień. Kluczowe jest optymalne oświetlenie blatu roboczego oraz zlewozmywaka. Zdecydowanie elementy te pełnią najważniejszą rolę w kuchni.

Ciekawą opcją na podkreślenie estetyki kuchni jest umieszczenie dekoracyjnych lamp nad wyspą kuchenną. Bez wątpienia przykuje to uwagę odwiedzających nas gości oraz wpłynie na komfort użytkowania. Na rynku dostępnych jest wiele modeli lamp – począwszy od modeli wiszących, okazałe żyrandole, reflektory szynowe i mnóstwo innych. Szerokie możliwości aranżacyjne umożliwiają wybór lamp idealnych do swojej kuchni!

Trendy oświetleniowe w kuchni na rok 2021

Modne lampy wiszące

Nowoczesne, a zarazem modne lampy wiszące to ponadczasowa klasyka. Tego typu lampy doskonale nadają się jako główne oświetlenie kuchni. Z powodzeniem można umieścić je w centralnym miejscu na suficie, jak również nad wyspą kuchenną czy stołem. Lampy wiszące mają mnóstwo zalet, co przekłada się na ich popularność. Przede wszystkim zapewniają dobrą widoczność podczas przygotowywania posiłków. Co więcej w większości modeli możliwa jest regulacja poziomu zawieszenia. Dostępne są zarówno w mniejszych, jak i większych rozmiarach, dzięki czemu możemy je z łatwością dopasować do metrażu naszej kuchni. Co więcej występują w wielu różnych formach i kształtach. W ten sposób świetnie podkreślą aranżację wnętrz, nadając jej swoistego charakteru.

W 2021 roku najmodniejszym rozwiązaniem będą szklane lampy wiszące w kształcie kul. W tym przypadku uwydatniona zostanie żarówka, co daje bardzo ciekawy, dekoracyjny efekt. Rozwiązanie to szczególnie sprawdzi się w kuchni urządzonej w stylu nowoczesnym, industrialnym, minimalistycznym, jak i klasycznym. Klosze lamp mogą zostać wykonane ze szkła mlecznego, przydymionego bądź tradycyjnie – przezroczystego. Królować będą odcienie metalu, miedzi oraz złota. Rewelacyjnie komponują się z kolorami, takimi jak biel, marmur, czerń czy drewno. Rozbudowana oferta z pewnością pozwoli na wybór lamp, które doskonale podkreślą aranżację naszej kuchni.

Nowoczesne żyrandole

Żyrandole to niewątpliwie bardzo gustowne, wytworne lampy. Nie tylko zapewniają dobrą widoczność, ale również zachwycają swoim wyglądem. Coraz częściej możemy spotkać je jako modne oświetlenie kuchni.

Żyrandole zwykle występują w formie wielopunktowej, przez co równomiernie oświetlają wnętrze. Wybór tego rodzaju lampy powinien być dobrze przemyślany. Żyrandol powinien być wybrany ze smakiem, tak, żeby perfekcyjnie komponował się z aranżacją kuchni. Najlepiej sprawdzą się w pomieszczeniach o dużej powierzchni i wysokim stropie.

Żyrandole sufitowe występują pod różną postacią. Prawdziwym hitem designerskim na rok 2021 jest lampa w formie dużej obręczy, jak i ponadczasowe kuliste klosze. Intrygującym rozwiązaniem jest żyrandol-pająk, czyli długie kable z żarówkami. Ten model w szczególności sprawdzi się w przypadku pomieszczeń urządzonych w stylu loft, industrialnym i nowoczesnym. Dobrze dobrany żyrandol dopasuje się do każdej aranżacji wnętrz. Z całą pewnością wprowadzi on przytulny nastrój, a jednocześnie sprawi, że kuchnia będzie jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń w naszym mieszkaniu.

Oświetlenie szynowe

Oświetlenie szynowe to doskonała alternatywa dla tradycyjnych lamp wiszących czy żyrandoli. Systemy szynowe niewątpliwie pozwolą uzyskać bardzo ciekawe rozwiązanie.

Niekwestionowaną zaletą oświetlenia szynowego jest to, że posiadają możliwość regulowania kąta padania źródła światła. Dzięki temu możemy skierować światło w dowolnym kierunku, co jest bardzo istotne podczas wykonywania codziennych czynności w kuchni. Lampy szynowe posiadają kilka punktów świetlnych. Oznacza to, że równomiernie oświetlają pomieszczenie, nie powodując przy tym cieni. Z uwagi na szereg zalet oświetlenie szynowe nigdy nie wyjdzie z mody!

Oświetlenie szynowe to hit na sezon 2021. Reflektory umieszczone na szynach pozwalają uzyskać aranżację dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Warto podkreślić, iż systemy szyn występują w wielu wzorach i kolorach, co sprawia, że z łatwością dobierzemy je do wystroju kuchni. Mocując szyny na suficie możemy uzyskać różne kształty. Prawdziwym hitem designerskim na rok 2021 jest oświetlenie szynowe w kształcie kwadratu. To efektowne rozwiązanie nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale również atrakcyjny wygląd. Oświetlenie szynowe będzie doskonałym uzupełnieniem minimalistycznych aranżacji wnętrz.

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej https://www.salonled.pl/pl/150-oswietlenie-szynowe

Plafony sufitowe

Plafony sufitowe to bardzo uniwersalne, praktyczne rozwiązanie. Szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku kuchni o niewielkim metrażu i niskim stropie. Plafon ściśle przylega do sufitu, co gwarantuje wygodę i komfort użytkowania. Ponadto doskonale rozprasza światło, dzięki czemu sukcesywnie oświetli każdy zakamarek w naszej kuchni.

Nie da się ukryć, iż tego rodzaju lampa jest bardzo minimalistyczna i skromna, dzięki czemu nie przytłacza pomieszczenia. Na rynku do wyboru jest mnóstwo modeli plafonów sufitowych. To, na jaki się zdecydujemy zależy od indywidualnych upodobań oraz co najważniejsze – wystroju kuchni.

Plafony sufitowe to nowoczesne oświetlenie wnętrz. Występują w wielu kształtach. Modnym rozwiązaniem w nadchodzącym roku 2021 będą plafony okrągłe, kilkupunktowe. Dostępne zarówno w minimalistycznej formie, jak i te bogato zdobione. Występują w wielu wersjach kolorystycznych, dzięki czemu perfekcyjnie nadają się do pomieszczeń urządzonych w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym, minimalistycznym. Opcją wartą uwagi są także plafony kwadratowe z efektem świetlnym.

Podsumowanie

Kuchnia jest sercem domu. Każdego dnia spędzamy w niej ogromną ilość czasu. Aby kuchnia spełniała oczekiwania domowników musi być nie tylko estetycznie urządzona, ale również praktyczna. W osiągnięciu tego celu z pewnością pomoże nam dobrze dobrane źródło światła.

W ofercie firm znajdziemy wiele modeli lamp kuchennych. To, jaką wybierzemy zależy od naszych indywidualnych preferencji. W nadchodzącym roku warto wziąć pod uwagę kuliste lampy wiszące, dekoracyjne żyrandole oraz modne lampy szynowe. Wybór odpowiedniej oprawy świetlnej pozwoli nam uzyskać piękną i funkcjonalną aranżację.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył salonled.pl.